Kaufen kann man damit nichts

Zugegeben, eine grosse Fangemeinde von Numismatikern, die den Einräppler als Sammelobjekt, und im Speziellen als Symbol des Glücks, in Ehren halten, gibt es im Emmental nicht. Und auch Patrick Felder, Leiter des Privatkundengeschäfts bei der Berner Kantonalbank in Burgdorf, hat in jüngster Zeit nicht feststellen können, dass das Einrappenstück in seiner Filiale ein besonders gefragtes Objekt wäre. Er vermutet, dass man die Zahl der Einräppler, die vor Weihnachten und Neujahr herausgegeben wurden, «an einer Hand abzählen könnte».

Weit grösser sei da die Nachfrage nach dem Goldvreneli. Dies darum, weil das 10er- und das 20er-Vreneli zu 90 Prozent aus Gold gefertigt sind und damit nicht nur einen ideellen, sondern auch einen realen Wert haben: Das 10er wird gegenwärtig mit etwa 180 Franken gehandelt, das 20er mit 260 Franken. Das Einrappenstück dagegen besteht aus einer 1,5 Gramm leichten Bronzelegierung, sodass die Herstellungskosten weit höher sind beziehungsweise waren, als der Wert des Metalls.

Für alle erschwinglich

Trotzdem: Im Emmental ist der Einräppler als Symbol des Glücks noch wohlbekannt und dürfte in manch einem Kässeli oder in einer Vitrine sorgsam aufbewahrt werden. Wobei für Patrick Huber, der in Aarau eine Münzen- und Edelmetallhandelsfirma leitet, klar ist: «Der Glücksrappen ist sicher kein isoliertes schweizerisches Phänomen.» So würden in unseren Nachbarländern Glückcents – früher Pfennige, Groschen, Centimes – für denselben Zweck benutzt.

Huber geht davon aus, dass der Rappen seit der Einführung der Bundeswährung im Jahr 1850 als Glücksrappen verteilt wird. Der Ein­räppler eigne sich dafür allein aufgrund seines geringen Nominalwertes und des minimalen Platzbedarfs im Geldbeutel bestens. Sprichwörtlich werde gesagt: «Wer einen Rappen im Portemonnaie trägt, hat immer Geld.» Das kleine Geldstück soll also in finanziellen Angelegenheiten Glück versprechen.

Schutz vor Hexen

Der Glücksrappen – in Deutschland einst der Glückspfennig, heute Glückscent – habe früher auch als kleine Ausgabe des Tauftalers oder des Weihgroschens gegolten, heisst es dazu im Magazin «Zeitlupe». Und: «Der goldene Tauftaler sollte Segen bringen, der Weihgroschen wurde zum Schutz vor Hexen an die Stalltüre genagelt. Wurde der Rappen offen in der Hosentasche getragen, sollte er vor Betrug im Wirtshaus und beim Viehhandel bewahren.»

Der Ursprung des Brauchs mit Glücksmünzen dürfte einige Hundert Jahre zurückreichen. «Bekannt seien solche als Patenpfennige, die bereits im 16. Jahrhundert als Segensbringer abgegeben wurden», sagt Patrick Huber. Weihpfennige und Talisman-Münzen und -Medaillen seien als Schutzamulette oder als Heilsbringer bereits seit der Antike im Gebrauch. Sicher sei, dass das ­sogenannte Rappen-Nominal bereits ab dem 13. Jahrhundert geprägt worden sei. «Doch wann dieses zum ersten Mal als Glücksrappen bezeichnet oder gebraucht wurde, wird wohl nicht zu eruieren sein», vermutet der Münzen- und Edelmetallhändler.

«Schwarz wie ein Rappe»

Die Bezeichnung Rappen gehe vielleicht auf den in Freiburg im Breisgau ab dem 13. Jahrhundert geprägten Pfennig zurück, heisst es dazu auf Wikipedia, der einen womöglich als Raben verspotteten Adler aufgeprägt hatte. Im Laufe seiner langen Prägezeit habe sich dieser tatsächlich zum Raben gewandelt. Eine andere Herleitung gehe davon aus, dass die Bezeichnung Rappen ursprünglich Schwarzpfennig bedeutet ­habe, weil der wenig Silber enthaltende Pfennig schneller schwarz geworden sei – «schwarz wie ein Rappe».

230 Millionen Stück

Wer heute ein Einrappenstück oder auch hundert davon in seinem Portemonnaie hat, kann vielleicht auf Glück hoffen, aber etwas in Migros oder Coop kaufen, kann er oder sie damit nicht. Denn am 1. Januar 2007 wurde der Einräppler, von dem seit 1850 mehr als 230 Millionen Stück geprägt wurden, ausser Kraft gesetzt. Zum einen, weil im Jahr 2006 die Herstellungskosten aufgrund stark gestiegener Rohstoffpreise auf 11 Rappen pro Stück angestiegen waren. Zum anderen hatte der Einräppler im Zahlungsverkehr längst keine Rolle mehr gespielt.

Nichtsdestotrotz: Als Souvenir, Sammlerstück und Glücksbringer wird der Einräppler auch künftig gefragt sein. (Berner Zeitung)