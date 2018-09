Kampf um die Bundes-Millionen

Der Entscheid des Bundesrates, sich nicht an den Kosten der Umfahrung von Oberburg beteiligen zu wollen, kommt in der Region freilich gar nicht gut an. «Für uns ist dieser Entscheid eine Riesenenttäuschung», reagiert Gemeinderatspräsidentin Rita Sampogna auf die negative Nachricht aus Bern.

Diese sei für sie überraschend gekommen, weil die damalige Regierungsrätin Barbara Egger der Gemeinde versichert habe, sie werde bei Gesprächen mit dem Bund noch einmal auf die Wichtigkeit der Umfahrung Oberburg pochen. Für die Oberburgerinnen und Oberburger bedeute der Entscheid, dass sie vom Bundesrat keinen Rückhalt bekämen. ­

Ihre Hoffnung ruhe nun auf den eidgenössischen Räten, die das Verdikt des Bundesrates noch korrigieren könnten. Auch werde der Gemeinderat den Entscheid noch diskutieren, sagt Sampogna. Denn: «Wir müssen uns überlegen, was wir tun können, um besser wahrgenommen zu werden.»

«Alle Möglichkeiten prüfen»

Das Nein des Bundesrates zur Mitfinanzierung der Umfahrung Oberburg hat Jürg Rothenbühler zwar aus den Medien erfahren. Ganz aus heiterem Himmel traf ihn der Entscheid jedoch nicht. Dass das Projekt kritisch beurteilt wurde, habe er aufgrund eines Treffens zwischen Kantons- und Bundesvertretern vermutet, erklärt der Präsident der Regionalkonferenz Emmental.

Trotzdem wolle er den Kampf um die Bundesgelder nicht einfach so aufgeben. Jetzt erst recht, heisst seine Devise. Das Wichtigste sei für ihn, betont Jürg Rothenbühler, dass sich die Region demokratisch für diese Verkehrslösung entschieden habe – «deshalb werden wir jetzt alle Möglich­keiten prüfen». So strebe er ein Treffen mit dem bernischen Regierungspräsidenten und Bau-, Verkehrs- und Energiedirektor Christoph Neuhaus an. Dies, weil die Finanzierung eine Sache zwischen Kanton und Bund sei.

Neuhaus will weibeln

«Das ist der Wermutstropfen im Freudenbecher der Agglomera­tionsprogramme und des Agglomerationsverkehrs», sagte Christoph Neuhaus (SVP) am Montag auf Anfrage. Natürlich sei es positiv, dass der Bundesrat zahlreiche mit der angestrebten Siedlungsentwicklung abgestimmte Verkehrsvorhaben in den bernischen Agglomerationen mitfinanzieren wolle.

Zu diesen Massnahmen gehört auch die Ortsdurchfahrt von Burgdorf. Doch dass die Um­fahrung Oberburg nicht berücksichtig werde, könne der Regierungsrat nicht nachvollziehen. Im kommenden Frühling oder Sommer werde sich die Bundesversammlung aber noch einmal über das Projekt beugen. Für die Mitfinanzierung der Zufahrt sei der Zug nicht abgefahren.

«Wir werden insistieren, um doch noch Bundesgelder zu erhalten. Die Umfahrung entspricht nicht nur einem Bedürfnis, sondern es besteht ein dringender Bedarf – sie ist nötig», unterstreicht der Regierungspräsident. Dass er auf die Hinterbeine steht, hat auch einen finanziellen Grund: Wenn der Bund keinen Beitrag leistet, bezahlt der Kanton Bern die Um­fahrung allein.

Sorgen muss sich die lärmgeplagte Oberburger Bevölkerung aber so oder so nicht machen, denn die Strasse um das Dorf herum wird gebaut. Es mache keinen Sinn, den Bau fertig zu planen, aber auf das letzte Stück zu verzichten, nur weil der Bund nicht mitzahlt. (Berner Zeitung)