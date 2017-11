Kampf ohne Muskeln

Samstagmorgen, acht Kinder – alle so um die zwölf Jahre alt – lauschen gebannt den Ausführungen zur Schachtheorie. Wären die nicht viel lieber irgendwo draussen oder in einer Turnhalle, wo sie Vollgas geben könnten und nicht einfach zuhören müssten? Offenbar sind die Kinder froh, im warmen Hasenlehn-Schulhaus in Trubschachen zu sein, denn draussen hat sich der Regen mittlerweile langsam, aber sicher verabschiedet und dem Schneefall Platz gemacht.

Strategische und taktische Opfer sind heute das Thema, hochinteressant für die Kinder. Sind sie doch wirklich wissbegierig dabei. Während Leiter Simon Thuner vorne am Magnetschachbrett eine Partie vorzeigt, wird auch die eine oder andere Frage gestellt: «Wieso ist der König nicht direkt auf d3?», fragt ein Junge. «Kommt es nicht auf das Gleiche heraus?», entgegnet der Mentor. «Sicher nicht», ist der Fragende überzeugt und gibt zum Besten, wie die Partie seiner Meinung nach weiterlaufen ­sollte.

Währenddessen ist ein anderer Knabe damit beschäftigt, seine Smartphone-Hülle zu putzen, er ist wohl eher am späteren, prak­tischen Teil interessiert. Nach einer halben Stunde kündigt Leiter Thuner die letzte theoretische Partie an, einige liegen nun doch – der samstagmorgendlichen Müdigkeit wegen – eher auf dem Tisch, als dass sie sässen.

Eine Partie aus dem Jahr 1851 ist das Thema. Das Spiel, in Schachkreisen als Unsterbliche Partie bekannt, ist einigen Nachwuchsschachspielern bestens vertraut. Auch im Internet wird sie als berühmteste Schachpartie der Geschichte bezeichnet. Nun reichts mit der Theorie – und endlich geht es an die Bretter.

Wenig Nachwuchs

Googelt man «Jugendschachkurs», so führen die ersten drei Suchergebnisse stets auf die Seite des Schachklubs Trubschachen. Zum 49. Mal können sich in diesem Winter Kinder und Jugendliche an vierzehn Samstagvormittagen einen Einblick ins Schachspiel verschaffen. Etwa 50 Mitglieder zählt der 1953 als Schachklub Kröschenbrunnen gegründete Verein heute.

«Als ich noch zur Schule ging, waren es noch um die 70 Mitglieder», erinnert sich Präsident Stephan Thuner. Für den bestplatzierten Schachklub des Kantons (Nationalliga B) gestalte sich das Anwerben von Nachwuchsspielern indes schwierig. Zwar würden die alljährlichen Jungschachkurse in der Regel gut besucht, jedoch würden die meisten spätestens in der Pubertät aufhören, im Verein zu spielen.

Überzeugt ist Thuner aber, dass man das Spiel in einem solchen Kurs, wie ihn der SK Trubschachen kostenlos anbietet, besser und nachhaltiger trainiert als mit einer Computersimulation. «Ein Computerprogramm geht nicht auf die Kinder ein, wir schon. Und ausserdem dauert es am PC länger, das Spiel wirklich zu beherrschen.»

Gegen zwei Gegner

Zurück beim Schachnachwuchs. Auf den Schachbrettern haben sich mittlerweile mehr oder weniger taktisch anmutende Kleinkriege ausgebreitet.

Zwei der Älteren versuchen Simon Thuner am Brett zu bezwingen, während zwei andere sich in einem Blitzschach messen. Bei ihnen heisst Blitzschach, dass jeder während der gesamten Partie insgesamt nur eine Minute Bedenkzeit für seine Züge hat. Da muss es schnell gehen. Denn wenn deine Zeit abgelaufen ist, hast du verloren, egal, ob du den gegnerischen König in arge Bedrängnis bringen konntest.

Die Frage liegt nahe, ob diese Jugendlichen denn nicht lieber Eishockey spielen oder sich im Sägemehl messen würden. «Nein, weisst du, fürs Schwingen brauchts Muskeln, und die habe ich nicht», sagt der eine Junge und fügt an: «Dafür fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad zweieinhalb Kilometer in die Schule, das zählt doch auch als Sport.» Sein Kontrahent hingegen spielt nebenbei noch Eishockey. Aber beide sind sich einig, ein Kampf ohne physische Kraft hat auch sein Gutes.

Gutes Hirntraining

Ob der Kampf ohne Muskeln der einzige Grund ist, warum sie Schach spielen? «Nein, nein», entgegnet einer, es sei auch ein gutes Hirntraining, das behaupte zumindest sein Vater. Der andere Jungschachspieler siehts ähnlich: «Ja, vor allem ist es hier anders, sich den Kopf zu zerbrechen, als wenn du in der Schule sitzt. Es ist spannender.» Zudem träfen sie hier auch Kollegen, die sie sonst weniger zu sehen bekämen.

Auf der anderen Seite des Tisches hat sich ein Junge mittlerweile darangemacht, gegen zwei Gegner an zwei Brettern gleichzeitig zu spielen. Auf die Frage, wie das so sei, antwortet er ganz entgeistert: «Ist nicht schwierig.» (Berner Zeitung)