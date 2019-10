Kampf gegen die Zigarettenstummel

Schülerinnen und Schüler plaudern und schielen gleichzeitig auf ihre Handys. Einige rauchen und entsorgen ihre Zigarettenstummel vorbildlich im Aschenbecher. Die grosse Pause in der Burgdorfer Oberstadt geht gerade zu Ende. Im zweiten Stock befindet sich das Klassenzimmer, in dem Manuel Hirschi seine 10. Klasse unterrichtet. Heute Vormittag dreht sich wieder einmal alles um das Thema Stop2drop, was so viel bedeutet wie «aufhören, etwas fallen zu lassen», in diesem Fall Zigaretten auf den Boden.