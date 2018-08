John und ich

Der John Deere 1200A unter mir zeichnet herrlich exakte Rillen in den feinen Sand. Der Himmel ist so blau wie der Rasen rundherum grün. In der Ferne kriecht die Sonne gemächlich über die Hügel des oberen Emmentals. Es ist kühl, ruhig und friedlich. «Mehr braucht es nicht zum Glücklichsein», denke ich: ein Traumjob. Aber da ist es erst kurz vor sieben Uhr in der Früh.

«Um Viertel vor sechs gibt es Kaffee, dann legen wir los», sagte Peter «Pesche» Haueter, Jahrgang 1969, Handicap 23,8, ein paar Tage vorher am Telefon. Er ist seit über 20 Jahren für ­diesen heiligen Rasen hier hinter der alten Ziegelei in Oberburg zuständig. Seine Eltern haben den dazugehörigen Bauernhof gepachtet. Als der 9-Loch-Platz 1998 eröffnet wurde, interessierte sich Peter Haueter sofort für den Berufsstand des Platzwarts, im Golferjargon: des Greenkeepers. In­zwischen wurde aus dem 9-Loch- ein 18-Loch-Golfplatz, und Peter Haueter ist zum Head-Greenkeeper geworden. Er ist Chef einer sechsköpfigen Truppe.

Um 5.45 Uhr ist Pesche natür-lich schon da. Seine Mitarbeiter Mättu, Stefan und Arthur lassen auch nicht auf sich warten. Während ich und die Welt nur langsam erwachen, sind die Männer schon eifrig am Diskutieren. Schnell wird klar: Greenkeeping ist eine todernste Angelegenheit und Zeit ein rares Gut. Es ist ein ständiges Abwägen, Vorausschauen, ein Planen. Jeden Tag verteilt Peter Haueter die Ar­beiten neu. Das aktuelle Wetter, die Prognose, der Zustand des Rasens, der Spielplan, all das sind wichtige Faktoren, die er bei der Arbeitseinteilung berücksichtigen muss, damit niemand sich in die Quere kommt.

Ein Golfplatz ist wie ein Kleinkind: Er braucht Betreuung rund um die Uhr. Vielleicht ist das der Grund, warum Peter Haueter immer ein bisschen grimmig dreinschaut, die Stirn in Sorgenfalten wirft und mit zusammengekniffenen Augen über die grünen Hänge blickt. Früher konnte er kaum in die Ferien verreisen, weil er sich ständig Sorgen machte. Inzwischen ist er entspannter geworden. Trotz der Hitze der letzten Wochen ist er zufrieden und ja, auch stolz: Sein Sorgenkind ist gesund und unverschämt grün.

Wenn klar ist, wer heute was zu tun hat, schwingen sich die Männer wie Cowboys auf ihre Fahrzeuge. Mehr als ein halbes Dutzend John Deeres stehen ordentlich aufgereiht in der Werk­hofhalle. Wie beim Coiffeur gibt es für jede Art von Schnitt und Pflege des Rasens ein anderes Gerät. Den 2653B für die Abschlagfelder etwa. Den 2500E für die Grüns. Den 3235B für die Fairways. Ich darf mich auf den 1200A setzen, den Motorrechen.

Es gibt Arbeiten, die jeden Tag gemacht werden müssen. Andere nur jeden zweiten, wieder andere nur ein paarmal im Jahr. Am Montag, Mittwoch, Freitag etwa werden die Greens gemäht. An den Tagen dazwischen müssen sie gerollt, vertikutiert, aeri­fiziert oder besandet werden. So wird etwa beim Vertikutieren der Rasen mit rotierenden Messern vertikal durchschnitten und entfernt, um die Bildung von Filzauflagen zu verhindern. Beim Aerifizieren gibt man dem Gras Luft, wie Pesche Haueter sagt, indem der Boden durch feine Löcher aufgelockert wird.

Bunkerrechen ist ein Job, den man jeden Tag machen muss. 36 gibt es auf dem 44 Hektaren grossen Platz. Während ich mit dem John Deere herrliche Spiralen in den noch etwas feuchten Sand ziehe, recht Peter Hauter die Ränder der Bunker noch von Hand.

Bereits um sieben Uhr sind die ersten Spieler in kurzen beigen Hosen und Poloshirts unterwegs und eilen, ihre Golftaschen hinterherziehend, in Richtung Abschlagfeld. Der Golfclub Em­mental hat 330 Mitglieder. Etwa ein Drittel stammt aus dem Emmental.

Wenn wir mit unseren Gefährten an den konzentrierten Spielern vorbeibrausen, darf ein ­Winken nicht fehlen. Die bewundernden Blicke sind Balsam für die Greenkeeper-Seele.

Nach den Bunkern geht es an die Tees. Auch etwas, das jeden Tag erledigt werden muss. Hier gilt es, die durch die Abschläge entstandenen Löcher zu reparieren. Unterwegs sind wir mit einem John-Deere-Transporter mit Ladefläche. Zuerst kommt eine Handvoll Grassamen in die Löcher, dann eine Schaufel Quarzsand dazu, der dann mit einem Rechen verteilt wird. Damit sind wir für die nächsten Stunden beschäftigt.

Inzwischen steht die Sonne hoch über dem Emmental. Die Luft flimmert. «Solche Tage sind schon etwas Besonderes», seufzt Pesche Haueter mehr, als dass er es sagt. Denn, ein Platz braucht bei jeder Wetterlage seine Pflege, immer. Wenn alles nass und weich ist etwa, muss er aufpassen, den Boden nicht aufzureissen. Da ist die aktuelle Trockenheit ein Segen. Denn hart ist immer gut. Nur schön grün muss er eben sein.

Haueter hatte in diesem Jahr früh genug gedüngt, die richtige Mischung aus Nährstoffen erwischt, und dann hat der Platz im richtigen Moment auch noch einen guten Schluck Regen ab­bekommen. «Da gehörte auch Glück dazu», sagt er, als wir von einem Tee zum anderen unterwegs sind. «Wichtig ist, den Rasen nicht zu stressen.» Lieber einmal mehr düngen, aber mit weniger Material. Lieber einmal mehr mähen, dafür weniger tief. Das war in diesem Jahr der Weg zum herrlichen Grün. Aber ohne Wasser geht es natürlich nicht. Viel Wasser. Nur gerade in der letzten Nacht liess Haueter rund 400 Kubikmeter auf seinen Platz niederrieseln. Das sind fast 3000 Badewannen.

Inzwischen geht es gegen die Mittagszeit. Das schöne Wetter wird allmählich zum Feind. Hitze von oben, von unten. Hitze überall. Schatten gibt es nur wenig. Trotz Hut und Sonnencreme wünsche ich mich ein erstes Mal in ein kühles Büro zurück.

Doch das Beste steht ja noch an: Bälle einsammeln. So eine Art Kindheitstraum ist das. Den Spielern freundlich zuwinkend, rauschen wir mit dem Transporter vom Werkhof hinunter zur Driving Range. Die weite, schattenarme Wiese ist übersät mit weissen Punkten. Wir montieren eine breite, metallene Walze vor den John Deere, und dann geht es los. Gemächlich fahren wir ­spiralförmig über die Range, die Walze befördert die Bälle zu Hunderten in die Körbe. Herrliche 90 Minuten lang kreisen wir über diese Wiese, vorbei an trächtigen Obstbäumen am Rand. An einem machen wir halt und essen Pflaumen direkt vom Ast.

Nach einem kurzen Abstecher in die Garderoben, wo wir die Handtücher auswechseln, geht es wieder, inzwischen ganz lässig und Erfahrung vorspielend, die kurvigen Strässchen hinauf zum Werkhof. Auch hier oben gibt es Obstbäume. Mit einer Schneeschaufel sammeln wir die heruntergefallenen Äpfel und Birnen auf, befüllen die Ladefläche und fahren zum Komposthaufen im schattigen Wald. Auch etwas, was regelmässig getan werden muss.

Inzwischen ist es nach drei Uhr geworden. Als Steak auf einem Grill wäre ich jetzt mindestens gut durch. Mättu, Stefan und Arthur kommen ebenfalls angerauscht. Nun gilt es noch, die John Deeres abzuspritzen. Währenddessen besprechen die Männer schon wieder den nächsten Tag, planen, wägen ab. Sie einigen sich auf halb sechs als Arbeits­beginn. Da sei es noch kühl. (Berner Zeitung)