Jetzt wird gezügelt

Obwohl bis Ende März alle Arbeitsplätze der gut 220 Mitarbeitenden und 50 Betreuenden in den 25 Millionen Franken teuren Um- und Neubau in der Ortsmitte gezügelt werden, ruht die Produktion nicht. «Weil wir in den letzten Wochen notwendige Halbfabrikate vorfabriziert haben, können wir diese nun ohne Maschinenarbeit beispielsweise zu Weinkisten zusammenbauen und ausliefern», erklärt Kurtogullari. Die Montagehalle bleibe so lange wie möglich in Betrieb, damit die Bewo-Kunden fristgerecht beliefert werden könnten. Ende März ist dann aber in den alten Produktions- und Montagehallen an der Emmentalstrasse 41 definitiv Schluss.

Einjährige Planung

«Ab 1. April werden unsere Produkte am neuen Standort ausgeliefert», sagt der Bewo-Geschäftsführer. Dass alles nahtlos über die Bühne gehen kann, ist kein Zufall. Die Umzugsplanung dauerte ziemlich genau ein Jahr. Mithilfe eines dreidimensionalen Zeichnungsprogramms wurde jeder Raum des Neubaus gezeichnet und den Bedürfnissen entsprechend eingerichtet. Dank dieser Planung konnten alle Maschinen, Apparate, Mobilien und Geräte mit einer Etikette versehen werden, auf der geschrieben steht, in welchen Raum auf welcher Etage und auf welcher Seite des Neubaus die Gegenstände transportiert werden müssen.

Gibt es trotzdem noch Fragen, haben sogenannte Standortleiterinnen, die eine gelbe Weste tragen, und Gruppenleiter mit grüner Weste die richtige Antwort parat. Das von Hakan Kurtogullari formulierte Ziel, dass der Umzug ruhig und ohne Hektik ablaufen soll, dürfte erreicht werden. Dies auch darum, weil sich die Bewo gegen einen Umzug in Eigenregie entschieden habe. Die professionelle Arbeit von zwei spezialisierten Unternehmen hat ihren Preis: total 180 000 Franken.

Tage der offenen Tür

Erleichtert, dass die Jahre der Planung und der Bauausführung in Bälde ein Ende haben werden, ist auch Bewo-Verwaltungsratspräsident Marc Winzenried. Es sei eine Freude, zu sehen, dass dank der Umnutzung der ehemaligen Maschinenfabrik und dem Neubau ein Produktionsstandort entstanden sei, der für die nächsten 30 bis 40 Jahre genügen werde. «Für die Menschen, die hier arbeiten werden, wird sich viel verändern», ist Kurtogullari überzeugt, «denn es gibt viele schöne Ecken und Räume, in denen sich die Mitarbeitenden, aber auch die Betreuerinnen und Betreuer sowie die Coachs wohlfühlen können». Tatsächlich sind die meisten Produktionsstätten und Büros lichtdurchflutet. Schön ist der Blick von der Mensa auf den Ortskern von Oberburg. Ganz zu schweigen von der Dachterrasse, die in Pausen zur Erholung einlädt.

An zwei Tagen der offenen Tür, am 30. und 31. August, kann die Bevölkerung die neue Bewo-Produktionsstätte in Augenschein nehmen. Die offizielle Eröffnungsfeier erfolgt bereits am 25. April mit einer Rede von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg.