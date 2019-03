In sechs bis acht Wochen soll es so weit sein. Wenn das Wetter mitmache, werde bis dahin die Zufahrtsstrasse zur Markt- und Reitsporthalle im Hübelischachen fertig gebaut sein. Das sagte Ernst Kühni gegenüber dem «Schweizer Bauer».

Am Montag feierten er und sein Bruder Ulrich Kühni von der KUE Immobilien GmbH in Schüpbach Spatenstich. Die Markthalle wird neu von Fuhren her erschlossen: Die Strasse führt zuerst parallel zur Umfahrungsstrasse und dann in einer Kurve den Hang hinunter. Eine Ampelanlage wird eingebaut, weil Lastwagen dort nicht werden kreuzen können.