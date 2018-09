«Jetzt darf es keine Tabus geben»

Herr Dubach, lassen Sie sich unter diesen Umständen gerne in den Ferien für ein Interview stören?

Peter Dubach: (lacht) Ich nehme mir die Zeit, weil ich der Meinung bin, dass man offen und transparent informieren soll. Das habe ich auch seinerzeit im Gemeinderat immer so gehalten.

Sehen Sie das Nein der Rüegsauer zum Schulhausum- und -neubau als Ergebnis Ihrer Flugblattaktion?

Wir sind der Auffassung, dass es geholfen hat, Stimmbürger zu mobilisieren. Bei den eidgenös­sischen Vorlagen betrug die Stimmbeteiligung nur 44, bei jener der Gemeinde aber über 50 Prozent. Die Leute sind sicher durch das Flugblatt sensibilisiert worden.

Für den Gemeinderat kam das Nein überraschend. Haben Sie im Hintergrund geweibelt?

Der Gemeinderat hat die Lage völlig falsch eingeschätzt. Schon beim ersten Kredit habe ich mich gewehrt, und an den Informationsveranstaltungen habe ich mich immer wieder gemeldet. Der Gemeinderat wusste, dass eine gewisse Opposition da war. Ich finde es übrigens absolut respektlos von Gemeindepräsident Fritz Rüfenacht, nun von einer «Herde von Gegnern» zu sprechen wie von einer Kuhherde.

Wer sind die Leute, die an Ihrer Seite gekämpft haben?

Es sind einfach Leute, die sich mit dem Grossprojekt nicht identifizieren konnten.

Was hat der Gemeinderat aus Ihrer Sicht falsch gemacht?

Darüber könnte ich eine ganze Abhandlung schreiben. Wir kritisieren vor allem, dass der Gemeinderat einen Fait accompli geschaffen hat. Nie liess er die Stimmbürger im Rahmen der Planung mitreden, wie das etwa in Melchnau oder Wiler bei Utzenstorf gemacht wurde. Er hätte verschiedene Varianten mit den jeweiligen Kostenfolgen aufzeigen und den Stimmbürger fragen müssen, was er will. Aber er legte weder ein Konzept vor, noch zeigte er klare Rahmenbedingungen auf.

Was werfen Sie ihm weiter vor?

Diese unglaubliche Kostenentwicklung. Von anfänglich 7 Millionen stieg das Projekt auf über 18, mitsamt den Planungskosten sogar fast 20 Millionen Franken. Das spricht einfach nicht für eine seriöse Planung. Zudem kann man nicht fünf Jahre planen und drei Monate vor der Abstimmung mit den offiziellen Zahlen kommen. An dieser Versammlung wurde dann erst mal schwammig gesagt, das Projekt habe Steuererhöhungen zur Folge. Zur finanziellen Tragbarkeit wurde nichts gesagt. Diese Intransparenz ist mit ein Grund dafür, warum der Gemeinderat scheiterte.

Es heisst, die Sanierung insbesondere des Sekundarschulhauses sei überfällig. Wurde da schon von früheren Gemeinderäten etwas verpasst?

In Rüegsau wurde jetzt fast zehn Jahre lang geplant. Es ist offensichtlich, dass da etwas nicht rundgelaufen ist. Die letzten zehn Jahre waren für die Gemeinde goldige Jahre, und das Geld wurde auch entsprechend ausgegeben. Aber wir sind nicht der Meinung, dass der Gemeinderat die Sanierung jetzt auf die ­lange Bank schieben darf, wie der Gemeindepräsident das angekündigt hat.

Doch wie soll die Gemeinde ihr Schulraumproblem innert nützlicher Frist lösen?

Der Gemeinderat muss das Projekt jetzt abschliessen, wobei er nicht ganz auf Feld eins zurückgehen muss. Dann muss er die Lage komplett neu beurteilen. Dabei darf es keine Tabus geben. Auch die Zusammenarbeitsverträge mit den umliegenden Gemeinden müssen öffentlich aufgelegt und zur Diskussion gestellt werden. Jetzt braucht es vielleicht harte Entscheide. Sicher wird die Ideallösung nicht möglich sein, aber es muss eine optimale Lösung gefunden werden – mit Abstrichen beim Raum­programm.

«Der Neubau einer Turnhalle darf kein Thema mehr sein, die bestehende ist absolut funktionsfähig.»Peter Dubach

Was würden Sie streichen?

Der Neubau einer Turnhalle darf kein Thema mehr sein, die bestehende ist absolut funktionsfähig. Und jetzt muss der Gemeinderat drei bis vier Varianten ausarbeiten. Zum Beispiel für eine reine Sanierung, für den Ersatz des Mittelbaus oder für eine Sanierung mit Anbau. Es darf nicht sein, dass er die Hände in den Schoss legt. Sonst würde er seine Führungsaufgabe nicht wahrnehmen. Der Gemeinderat müsste etwa auch offen sein für einen dritten Kindergarten in Rüegsau, wo es durchaus Platz hätte. Aber ich bin nicht sicher, ob das jetzige Gremium dazu imstande ist.

Warum nicht?

Ich habe Bedenken. Ich fürchte, dass er nach der Niederlage trotzen und einfach ein paar Container aufstellen wird. Doch das geht nicht.

Was sagen Sie denn zum Rücktritt von FDP-Gemeinderat ­Markus Mosimann, der für die Finanzen verantwortlich ist?

Er sagt, er wolle mit seiner Demission Verantwortung übernehmen. Das ist jetzt aber ganz billig. Er entzieht sich vielmehr der Verantwortung. Das ist nicht die Art eines Gemeinderates in diesem Land und im Emmental. Ich rechne es ihm immerhin an, dass er eingesteht, gravierende Fehler gemacht zu machen, indem er nie richtig über die finanzielle Situation informiert hat.

Im Herbst finden in Rüegsau Gesamterneuerungswahlen statt. Konsequenterweise müssten sich Leute aus Ihrem Komitee für eine Mitarbeit im Gemeinderat zur Verfügung stellen.

Diese Konsequenz sehe ich nicht. Ich selber war vierundzwanzig Jahre für die Gemeinde öffentlich tätig, Ernst Marti war noch länger engagiert. Aber wir sind durchaus bereit, Verantwortung zu übernehmen und an einer Lösung mitzuarbeiten. Doch jetzt ist es am Gemeinderat, auf uns zuzukommen. In den letzten fünf Jahren hat er kein einziges Mal mit mir gesprochen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)