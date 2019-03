Ja zur Staubfreimachung, also zu Teer

«Beim Wort Teeren leuchten rote Lämpchen, wenn man ‹staubfrei› sagt, geht das Geschäft besser durch», meinte er. Als die Frittenbachstrasse 1990 gebaut worden sei, hätten die Vorschriften verlangt, dass die Abzweigung Hullergratgraben bis zur Verzweigung Sonnberg/Fluhnasen eine Naturstrasse bleiben müsse.

Mit der Folge, so der Gemeinderat, dass die Strasse nach jedem heftigen Gewitter nur noch erschwert oder gar nicht mehr befahrbar sei. Zudem gebe es in den Tauphasen «eine Sauerei», und im Sommer wirble Staub auf, was die Werkhofmitarbeiter jeweils mit Chloreinsatz bekämpfen würden. Auch die hohen Unterhaltskosten erwähnte Beat Gerber.

Die SP zeigt Verständnis...

Die Gründe, die für einen Hartbelag auf Gemeindestrassen sprechen, wurden im Langnauer Parlament bereits im vergangenen Dezember diskutiert. Gegen den Willen der SP wurde damals ein Postulat überwiesen, das verlangt, dass der Gemeinderat bei gewissen Naturstrassen einen Belagseinbau prüft. Von diesem Rückenwind profitierend, brachte der bürgerlich dominierte Gemeinderat nun eine erste entsprechende Vorlage.

Und siehe da: Die SP sagte Ja. «Trotz ökologischer Bedenken», wie ihr Sprecher Christian Oswald klarmachte. Denn nach den Diskussionen vom letzten Dezember habe man seiner Partei vorgeworfen, sie sei unsolidarisch mit den Aussenbezirken. Dabei sei es ihr nie darum gegangen, einen Stadt-Land-Grabenkrieg zu führen, sondern vor der Versiegelung des Bodens zu warnen.

Doch ohne Hintergedanken sagte die SP nicht Ja zu diesem Strassengeschäft: «Wir erwarten, dass die Vertreter der Aussenbezirke dann auch solidarisch sind, wenn die Bedürfnisse der Dorfbevölkerung zur Diskussion stehen.» Oswald meinte damit die Umsetzung des Verkehrsrichtplans und die Einführung von Tempo 30.