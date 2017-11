Inspirationsquelle Hügelland

Sie bringen neuen Schwung ins 163 Jahre alte Haus neben der Kulturmühle: Micha Loosli und Nicole Imhof verwandelten das denkmalgeschützte Gebäude in den letzten Monaten in ein «Musigstöckli». Von der Idee bis zur Eröffnung sind gerade mal neun Monate vergangen.

Ihre Idee: einen Ort zu schaffen, wo Musiker in der Abgeschiedenheit der Emmentaler Hügel sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können. «Anfang Jahr besichtigten wir verschie­dene Mietobjekte und wurden in Lützelflüh fündig», erzählt Nicole Imhof. Im April folgte der Umzug in das alte Stöckli am Mühlebach. Seither ist viel Wasser den kleinen Bach hinuntergeflossen, und einiges hat sich verändert.

Drei Tonnen Material

Rund drei Tonnen Material wurden im Erd- und Untergeschoss verwendet, um den Gewölbekeller und den Aufnahmeraum akustisch auszubauen und eine Gesangskabine in der Waschküche aufzustellen. Dutzende Kabel wurden gezogen. Die beiden installierten Kameras und Monitore, damit die Personen im Aufnahmeraum, in der Gesangskabine und am Mischpult trotz fehlender Regiescheibe zusammen kommunizieren können.

Speziell das Planen habe viel Zeit gekostet. Die Initianten waren mit ihrem Projekt allerdings nicht allein: Rund zwanzig Per­sonen unterstützten sie dabei. «Mit der Hilfe unserer Freunde und dank ihrem Know-how hat alles gut funktioniert», sagt Micha Loosli. Als Dank dafür gibt es nun ein grosses Eröffnungsfest. «Willkommen ist jedermann», fügt er an.

Das Programm bietet einen bunten Mix aus Berner Musikern und soll die Beine der Gäste am Kanalweg zum Tanzen bringen. Eröffnet wird mit sanftem Gesang , bevor es mit Schalk und Rock weitergeht. Danach legt eine DJane auf.

«Es wird für jeden etwas dabeihaben», sagt Nicole Imhof. Die Konzerte, die im Aufnahmeraum stattfinden, werden in den Wohnbereich gestreamt, damit trotz Platzmangel im Studio alle Gäste live mit dabei sein können.

Im Zeichen der Musik

Denn auch die Stube wurde im Zeichen der Musik umgestaltet. Viel musste allerdings nicht geändert werden, wurde das Stöckli doch 2001 von der Vermieterin, der Kulturmühle, renoviert. «Wir glauben aber zu wissen, wie und wo sich Bands wohlfühlen», sagt Micha Loosli.

Der mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Wohnbereich lädt zum Chillen ein: perfekt für eine Auszeit von der Arbeit im Ton­studio. «Unsere Gäste sollen voll und ganz auf ihr Projekt fokussieren können», fügt er an. Das sei auch der Grund, wieso sie Vollpension anbieten würden. «Gekocht wird in meinen Pfannen aber vegetarisch», sagt Micha Loosli, «wenn nicht sogar vegan.»

Bis zu acht Gäste können im «Musigstöckli» schlafen. 50 Franken kosten Verpflegung und Übernachtung zusammen – ein fairer Preis, wie es scheint. «Wir wollen hier nicht das grosse Geschäft machen, sondern Künstler in ihrem Schaffen fördern», betont Nicole Imhof.

Erste Reservationen

Unterstützung gibts nicht nur in der Küche, sondern auch im Untergeschoss. Während Imhof in ihrem Fotostudio auch Shootings anbietet, steht Loosli den Künstlern im Aufnahmeraum mit Rat und Tat zur Seite. Doch auch Gasttechniker sind im Studio willkommen: «Die Infrastruktur ist simpel und bedienungsfreundlich, sodass hier auch externe Techniker arbeiten können», sagt Loosli.

Trotzdem: Das Ganze hat seinen Preis. «Wir haben alles, was wir hatten, in einen Topf geworfen, wir wollten keinen Kredit aufnehmen», sagt Nicole Imhof. Ob sich das Angebot lohnen wird, können sie nicht sagen. «Vielleicht starten wir etwas naiv», ist sich Micha Loosli bewusst, «doch wer nichts wagt, gewinnt auch nichts.»

Nicole Imhof und Micha Loosli sind sich sicher, dass die abgelegene Lage keine Nachteile mit sich bringt: «Hier können sich Künstler von der Natur inspirieren lassen und neue Ideen entwickeln», erklärt Nicole Imhof.

Das Konzept scheint zu funktionieren: Für nächstes Jahr seien bereits zwei Reservationen und mehrere Anfragen eingegangen. Stolz? Das seien sie erst, wenn die ersten Gäste zufrieden und mit einem guten Produkt nach Hause gehen können.

Eröffnungsfest: heute Samstag ab 20 Uhr, ­Kanalweg 1, Lützelflüh. Türöffnung um 18 Uhr. Programm unter folgendem Link: www.musigstoeckli.ch. (Berner Zeitung)