«Influencer will ich nicht werden»

Am Montag geht es wieder los mit der Rosenverteilerei auf dem Privatsender 3+. Die Sendung «Der Bachelor» oder diesmal eben «Die Bachelorette» geht in die, sage und schreibe, zwölfte Runde. 21 Kandidaten kämpfen in der Realityshow um das Herz von Andrina Santoro, einer Fitness-Influencerin mit sexy Kurven, wie der Sender schreibt. Wer die begehrenswerte Frau für sich gewinnen kann, darüber wird wohl auch am Montagabend wieder in vielen Wohnzimmern spekuliert.