Industriehalle brannte wegen einer Zigarette

Am 9. September war in einer Industriehalle an der Kirchbergstrasse in Burgdorf ein Brand ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilt, konnten die Ermittlungen zur Brandursache inzwischen abgeschlossen werden: «Unvorsichtiger Umgang mit Raucherwaren», so das offizielle Ergebnis.

Der Brandherd sei im Bereich eines Abfalleimers lokalisiert worden. Einfacher ausgedrückt bedeutet das wohl, dass jemand in der Schreinerei im Erdgeschoss der Halle eine noch glimmende Zigarette weggeworfen hat.

Verletzt worden war beim Brand niemand. Durch die starke Rauchentwicklung waren Teile der Industriehalle sowie Fahrzeuge und Gegenstände, die sich in der Halle befanden, beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen insgesamt auf mehr als 100'000 Franken. (mb/pkb)