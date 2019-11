Inäbnit wird neuer Geschäftsführer des Sozialdienstes

Ab kommendem Monat steht der Sozialdienst Region Trachselwald (SRT) unter neuer Führung. Der bisherige Kirchenschreiber der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Daniel Inäbnit, wird Geschäftsführer des Sozialdienstes, wie dieser am Montag mitteilt. Inäbnit tritt dabei die Nachfolge von Roland Arni an, der im Frühling in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Verbandsrat den Sozialdienst verliess.