Auch als Einheimischer kann man im halbstündigen Video des Aaretalers Burkhard einiges über die Emme lernen: Etwa, dass in der Grundwasserfassung in Aeschau die Wasserqualität durch Fische überwacht wird. Bewegen sich die Fische im Aquarium zu wenig, wird ein Alarm ausgelöst und die Fassungsanlage umgehend vom Netz genommen.

«Das Wissen eigneten wir uns durch die vorgängigen Recherchen an», so Burkhard, «aber auch sehr viele Bekannte konnten uns in irgendeiner Form weiterhelfen.» Also würde er sich nun als Emme-Experten bezeichnen? «Überhaupt nicht. Ich weiss ungefähr, wo was ist, und habe viel gesehen, aber davon, ein Experte zu sein, bin ich weit entfernt.»

«Vollgas oder gar nicht»

Der Film über den Fluss ist nicht das erste Projekt der Burkhards. So gehören umfassende Recherchen auch sonst zum Programm des Rentnerehepaars, das sich in seinem filmischen Schaffen auf die Dokumentation alter Handwerke spezialisiert hat. Die beiden drehten schon Filme über die letzte Metallknopffabrik der Schweiz, historische Hüte oder die Köhlerei.

Derzeit arbeiten Burkhards an einem Video über das Schweizer Militär. Aufträge akzeptieren sie aber keine. «Wer Aufträge annimmt, muss in einer gewissen Zeit produzieren, und ich habe mir gesagt, im Hobby lasse ich mich nicht in eine Form pressen.» Burkhards Faszination für das Medium Film geht gar so weit, dass er einst – als er noch berufstätig war – jeweils in den Mittagspausen an einem Kamerakran baute. Drei Jahre dauerte es, bis das Gerät fertig war.

Mittlerweile hat auch der Verein Naturerlebnis Emme von Burkhards Film Wind bekommen. An der Hauptversammlung des Vereins, am 21. Mai, wird der Film seine öffentliche Premiere feiern. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Video jedoch bereits jetzt beim Regisseur bestellt werden.