Als Wolfgang Bachmeier 2016 seine Praxis in Langnau aufgab, fand er keinen Nachfolger. Seine Patienten hatten immerhin das Glück, dass fast gleichzeitig Karin Stadelmann in Schüpbach eine neue Hausarztpraxis eröffnete und Kundschaft gebrauchen konnte. Die bestehenden Hausärzte in Langnau waren damals bereits ausgebucht.