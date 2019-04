Im früheren Büro wird künftig gewirtet

Der leer stehende Laden im Erdgeschoss soll in ein Restaurant mit 30 Sitzplätzen umgebaut werden.

(Bild: Google Street View)

Langnau wird demnächst wohl um ein Restaurant reicher sein: Gemäss einem Baugesuch, das derzeit öffentlich aufliegt, soll in der Schlossstrasse 25 ein Gastgewerbebetrieb mit Alkoholausschank entstehen. Beantragt sind 30 Sitzplätze.

Der Besitzer der Liegenschaft, Mohammed Awad, ist auch der Bauherr. Auf Anfrage wollte er kaum weitere Auskünfte geben. Er bestätigte jedoch, dass der derzeit leer stehende Laden im Erdgeschoss zu einem Restaurant umfunktioniert werden solle. Was dort aufgetischt werde, verrate er aber noch nicht. Nur so viel: «Es wird ein normales Restaurant mit normalen Geschäftszeiten.» Also keine Bar, und er beantrage demnach auch keine Überzeitbewilligung. Im Baugesuch sind denn auch keine Ausnahmebewilligungen aufgeführt.