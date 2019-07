Die historische Ochsen-Liegenschaft in Lützelflüh wird quasi halbiert. Der Teil mit dem Restaurant, der Wirtewohnung und dem grossen Dachgeschoss bleibt im Besitz des bisherigen Inhabers und Wirts Ueli Augstburger. Der hintere Teil, der grosse Saalanbau, wurde an die Bauherrengemeinschaft (BHG) Ochsenpark verkauft. Diese setzt sich zusammen aus der A+W Architekten AG aus Kirchberg, der Thuner Bau AG, Trubschachen, sowie der Kühni AG in Ramsei. Geplant sind Wohnungen. Für deren Vermietung und Verkauf wird Marcel Wyss von Wymobilien, Kirchberg, zuständig sein.