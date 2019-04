Im Juni wird das Dorf zu einem Festgelände

Was die Berner Trachtenleute diesen Sommer in Langnau vorhaben, hat einen gewissen Seltenheitswert. In jüngster Zeit habe jeweils etwa alle 15 Jahre ein bernisches Trachtenfest stattgefunden, sagt Hansruedi Spichiger. Der 72-Jährige ist Präsident des Komitees, das die Austragung vom 29. und 30. Juni im Oberemmentaler Zentrum organisiert.