Frauen wiederum werden wohl mit einer Schachtel Kirschstängeli oder anderer Schokolade ganz gut fahren. Wie jedes Jahr halt. Oder aber Sie sorgen für eine wirkliche, richtige Überraschung. Schliesslich teilt man den Alltag, geht durch Höhen und Tiefen miteinander und hat dabei schon so manches erlebt. Da könnte es zur Abwechslung schon mal etwas Besonderes sein, finden Sie nicht auch?

Natürlich wollen wir Ihnen in dieser Sache nicht dreinreden. Aber es gäbe da eine etwas persönlichere Gabe als den obligaten Blumenstrauss oder die ewig gleiche Schokolade: Schreiben Sie einen Liebesbrief. Fassen Sie in Worte, was Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin schon lange wieder einmal sagen wollten. Nehmen Sie allen Mut zusammen, nehmen den Füllfederhalter zur Hand, und los gehts.

Wie bitte? Sie wissen nicht, was schreiben oder wie SIE dem Brief durch dekoratives Beiwerk eine persönliche Note GEBEN KÖNNTEN? Dann lassen Sie sich beraten. Zum Beispiel in der Burgdorfer Oberstadt, im Ladenlokal von Thomas Grimm und Brigitte Wagner. Er ist Teehändler, sie bietet auf ihrer Kreativinsel verschiedene Kurse zum Gestalten an, etwa von Karten oder Fotoalben.

Und jetzt, ein paar Tage vor dem 14. Februar, laden sie alle zu sich ein, die einen Liebesbrief schreiben möchten. Nicht, dass die beiden ihrer Kundschaft die schönen Worte in die Feder diktieren. Aber: «Ich würde beim Formulieren auf jeden Fall zur Seite stehen», sagt Thomas Grimm. Sogar dichten würde er. Oder ein passendes Sprichwort heraussuchen. Christine Wagner hilft dann eher beim Gestalten oder beim Verzieren. Dazu reicht Grimm eine Tasse Liebestee, zum Beispiel «Happy Valentine».

Aus purer Menschenliebe nehmen Thomas Grimm und Brigitte Wagner den Zusatzaufwand nicht auf sich. Es ist auch eine Möglichkeit, neue Kundschaft anzusprechen, vielleicht den einen oder die andere in den Laden am Kronenplatz zu locken, der oder die sonst nicht eintreten würde.