«Ich hüte mich, von persönlichen politischen Erfolgen zu sprechen»

«Ich hatte ein extrem intensives letztes Jahr und kam kaum dazu, mich mit der Zeit nach dem 31. Dezember zu befassen. Ein Ausplampen gab es nicht. Wenn ich auch nie Wahlversprechen gemacht habe, hatte ich doch versprochen, Dampf zu machen und die Geschäfte vorwärtszubringen.

Das ist wohl gelungen, die Verwaltung hatte jedenfalls oft das Gefühl, ich mache extrem Druck. Natürlich gab es auch Rückschläge, aber nie so, dass es keinen Spass mehr gemacht hätte. Wenn etwas nicht rundlief, ist es mir oft beim Joggen oder ­Walken gelungen, neue Wege zu finden.

Nach den letzten Wahlen gab es einen Moment, in dem sich Zweifel meldeten und ich mich fragte, ob das jetzt vier Jahre zu viel werden würden. Doch das legte sich rasch. Heute bin ich sehr, sehr froh, habe ich diese sechste Legislatur noch gemacht.

Ich hüte mich davor, von persönlichen Erfolgen sprechen zu wollen. Im Gemeinderat braucht es Mehrheiten, wenn man etwas durchbringen will. Eine grosse Genugtuung war es für mich jeweils, wenn das Volk Ja sagte zu den grossen «Tütschi», wie dem 26-Millionen-Kredit für die ARA, dem Umbau des Höheweg-Schulhauses, der Stadionsanierung und der Sporthalle.

Wenn das Vertrauen in die politischen Behörden fehlt, erleiden solche Vorhaben an der Urne Schiffbruch. Aber unser Kurs, auf dem wir Langnau vorwärtsbringen wollten, wurde mitgetragen.

Auch zur absolut unschönen Steuererhöhung sagte das Volk Ja. Ich finde es überhaupt bemerkenswert, dass wir als Gemeinderat in einem Wahljahr hingestanden sind und eine Steuererhöhung beantragt haben.

Aber auch kleine Freuden gehörten zu den Erfolgserlebnissen, die Energie gaben zum Weitermachen: Wenn ich jemanden überzeugen konnte, keine Einsprache zu machen, oder wenn ich eine Vereinbarung abschliessen konnte.

So habe ich den Elan bis zur letzten Minute behalten. Das Geschäft um das zweite Eisfeld war dabei das mit Abstand komplexeste: Ich habe es vorher nie erlebt, dass so viele Beteiligte mit einer Vielzahl völlig unterschiedlicher Interessen auf einen Nenner gebracht werden mussten.

Die schwierige Phase

Zu den schwierigsten Situationen zählte die Phase, als wir beschlossen, vor dem Bau der Sporthalle zuerst das Stadion zu sanieren. Das hatte Auswirkungen auf private Beziehungen. Und das war sehr belastend. Schwergetan habe ich mich auch mit Kündi­gungen.

Ganz schwierig war der Umgang mit einem Todesfall: als ein Schüler unter den Schneepflug kam. Auch Jahre danach schwingt ein ungutes Gefühl mit, wenn es Dezember wird und der erste Schnee fällt.

In der ganzen Zeit haben wir im Gemeinderat auch einmal eine Krise durchgemacht: damals, als wir in unseren Reihen mit dem Verkehrsrichtplan und einer Begegnungszone keine Mehrheit fanden.

Das führte zu Verletzungen im Rat. Doch mir war eine gute Grundstimmung in unserem Gremium immer wichtig. Denn wenn die Kultur stimmt, laufen auch die Geschäfte rund, weil sowieso alles besser läuft, wenn etwas Freude macht.

Die Ungeduld

Gegen Ende meiner Amtszeit wurde ich wohl im Grossen Gemeinderat zuweilen resoluter. Ich habe den Anspruch, dass alle mit dem gleichen Engagement an die politischen Geschäfte herangehen, wie ich das mache. Und da hat es halt genervt, wenn ich merkte, dass jemand die Unterlagen kaum gelesen hatte.

Die Ungeduld wächst, wenn man sich lange mit einem Geschäft befasst und dann die immer gleichen Fragen beantworten muss. Politik war ein Teil meines Lebens. Ich habe mich extrem engagiert und hatte das Gefühl, es müssten alle das gleiche Interesse am Gemeinwesen haben wie ich. Wenn das nicht der Fall war, wurde ich schon mal laut. Aber ich hoffe, dass ich nie verletzend war.

Das Vertrauen

Ich habe das Gefühl, die politischen Gremien in Langnau pflegen eine gute Kultur und geniessen viel Vertrauen. Dazu gilt es Sorge zu tragen. Das geht alle an, nicht nur die erstarkte SVP, die mehr Verantwortung übernehmen muss. Sondern auch die andern Parteien. Sie dürfen jetzt nicht einfach giftiger werden. Denn Vertrauen geht rasch wieder verloren.

Ich hatte eine lange Zeit, in der ich in Langnau viel mitbestimmen und stark Einfluss nehmen konnte. Aber bald weiss ich nicht mehr, wie Entscheide des Gemeinderates zustande gekommen sind. Da ist es von Vorteil, zu schweigen und sich nicht mehr in die Geschäfte einzumischen.

Ich werde allerdings ein politischer Mensch bleiben. Als Präsident von Pro Senectute Kanton Bern werde ich weiterhin mit öffentlichen Mitteln und politischen Fragen zu tun haben.

Obwohl ich mich noch nicht recht auf das Leben B eingestellt habe, glaube ich nicht, dass ich ab dem 1. Januar 2018 in ein Riesenloch fallen werde. Auch vom Grossen Rat konnte ich mich ja relativ gut abnabeln.» (Berner Zeitung)