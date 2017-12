«Ich bin in einem Dilemma»

Herr Mutzner, was empfanden Sie, als Ihnen drei Schangnauer letzthin erklärten, welche Konsequenzen die Filialschliessung Ihrer Bank haben wird?

Marco Mutzner: Ich habe grossen Respekt vor dem Engagement und dem Herzblut, das mir entgegengekommen ist. Trotzdem bin ich aber auch in einem Dilemma: Auf der einen Seite sind wir auf Kunden angewiesen, mit de­nen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Auf der ­anderen Seite machen uns die massiv veränderten Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel steigende Regulierungsanforderungen oder die Digitalisierung, das Leben schwer. Sie zwingen gerade uns kleinen Banken zu strukturellen Veränderungen.

Opfern Sie dafür die Nähe zum Kunden?

Bei dem Gespräch war sehr gut spürbar, dass der Begriff «Kundennähe» mit dem Vorhandensein einer Geschäftsstelle gleichgesetzt wird. Da haben wir eine andere Auffassung. Es braucht für komplexe Kundenanliegen den persönlichen Kontakt, das ist unbestritten. Und genau dies wollen wir mit dem Beraterbankkonzept erreichen, indem wir unsere bewährten Mitarbeiterinnen für solche Aufgaben kundengerecht und flexibel einsetzen können.

Wie bedeutend ist es für Ihr Unternehmen, acht Millionen Franken mehr oder weniger ausleihen zu können?

Natürlich würde uns dieser Umstand ausserordentlich schmerzen. Es dient uns allerdings auch nicht, wenn wir unsere Geschäftsaktivitäten nicht auf die sich ändernden Bedürfnisse anpassen könnten. Dies ist nötig, damit wir auch künftig finanziell solide, wirtschaftlich erfolgreich und somit letztlich im Sinne unserer Genossenschafter agieren können.

Mit den acht Millionen Ausleihen in Schangnau verlieren Sie rund 100 000 Franken Zinseinnahmen. In welchem Verhältnis steht diese Zahl zu den Kosten, die der Betrieb der Bankfiliale in Schangnau verursacht?

Bitte verstehen Sie, dass wir keine betriebswirtschaftlichen Zahlen auf dieser Detailebene bekannt geben. Ich kann jedoch versichern, dass die bereits in den Medien herumgebotenen Kosten für die Geschäftsstelle Schangnau viel zu tief gegriffen sind.

War Ihnen vor einem Monat bewusst, wie sehr die Schangnauer an «ihrer» Bankfiliale hängen?

Ja, das war uns durchaus bewusst. Denn auch Verwaltungsrätinnen und -räte wohnen in den betroffenen Gemeinden, sind Mitglieder von örtlichen Vereinen und dadurch Teil der Bevölkerung. Man spürt also den Puls, hat aber durch das Verwaltungsratsmandat noch eine andere Rolle. Insbesondere möchten wir sicherstellen, dass die Raiffeisenbank Oberes Emmental auch in Zukunft erfolgreich am Markt bestehen und ihre Dienstleistungen für die lokale Bevölkerung erbringen kann. Dazu gehört, dass man sich veränderten Gegebenheiten anpassen muss. Es ist für mich aber nachvollziehbar, dass die Schliessung einer Filiale von der Bevölkerung als Verlust wahrgenommen wird.

Warum haben Sie die Bevölkerung nicht längerfristig auf die Schliessung vorbereitet?

Diese Frage wird mir oft gestellt. Wir haben uns im Vorfeld ausgiebig darüber unterhalten, unterschiedliche Szenarien gedanklich durchgespielt und deren Auswirkungen abzuschätzen versucht. Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass eine längerfristige Ankündigung bei der Bevölkerung nicht für mehr Verständnis sorgt – im Gegenteil. Durch dieses Abwägen von Pro und Kontra hat sich der Verwaltungsrat letztlich für die kurzfristige Schliessung entschieden.

Würden Sie im Nachhinein ­vorgängig eine Orientierungsversammlung durchführen?

Nein, ich denke nicht. Hätten wir uns für ein längerfristiges Vor­gehen entschieden, wäre eine Versammlung unter Umständen eine Option gewesen. Der Entscheid obliegt jedoch dem Verwaltungsrat.

Wie begründen Sie, dass Schangnauer 4.50 Franken bezahlen müssen, wenn sie im Dorfladen einen Barbetrag bis zu 500 Franken beziehen wollen, während die gleiche Dienstleistung in Langnau gratis ist?

Beim Bargeldbezug an einem ­externen Zahlterminal macht Raiffeisen Schweiz eine Empfehlung von 5 Franken pro Bezug, weil ein solcher Bezug im Gegensatz zu den eigenen Bancomaten zusätzliche Fremdspesen verursacht. Auf dieser Basis haben wir den Betrag 4.50 Franken festgesetzt. Nach den Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben wir aber entschieden, nochmals intern über diesen Ansatz zu diskutieren.

Ein Argument für die Schliessung war der Sicherheitsaspekt für das Bankpersonal. Was sagen Sie zum Vorwurf, Sie würden das Risiko für einen Überfall nun an die Postmitarbeiter delegieren?

Persönlich finde ich diese Argumentation etwas konstruiert. Die Postmitarbeitenden sind mit dem Entschluss der Raiffeisenbank nicht mehr und nicht weniger exponiert, da sie bereits heute Geldlieferungen an ihre Kunden überbringen. Im Zusammenhang mit der Heimlieferung wurden wir oft nach der Haftung gefragt. Das Versandrisiko trägt Raiffeisen. Geldlieferungen bis 2000 Franken werden mit A-Post plus verschickt, und Beträge ab 2000 bis 5000 Franken werden eingeschrieben zugestellt.

Zumindest in Schangnau und Röthenbach hat Raiffeisen mit der Schliessung ihrer Filialen viel Goodwill verloren. Was unternehmen Sie, um den Reputationsschaden gutzumachen?

Alle unsere Mitarbeitenden setzen sich weiterhin und mit viel Herzblut für die Kunden in unserem Geschäftskreis ein. Wir werden weiterhin durch kompetente Beratung – auch ausserhalb der Öffnungszeiten und nach Wunsch beim Kunden zu Hause – unsere Aufgabe wahrnehmen. Wir hoffen, dass unsere Leistung künftig nicht auf das Vorhandensein beziehungsweise Nichtvorhandensein einer Geschäftsstelle oder eines Bancomaten reduziert wird.

Marco Mutzner ist Präsident des Verwaltungsrats der Raiffeisenbank Oberes Emmental. Hauptberuflich arbeitet er als Mitglied der Geschäftsleitung in der Stiftung Lebensart in Bärau.

Dieses Interview kam zustande unter der Bedingung, dass es schriftlich geführt wird. (Berner Zeitung)