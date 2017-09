Huch, Sextoys

So etwas kommt nicht alle Tage vor. Da ist man sich einig. Auf der Redaktion dieser Zeitung und auch auf dem zuständigen Amt. Steht doch da im Amtsblatt Kanton Bern: Abweisungsverfügung betreffend die Handelsregisteranmeldung. Und jetzt kommt es: für die Firma Luststube Toyparty in Sumiswald.

Huch. Ein Schelm, der hier Böses denkt. Aber mal ehrlich: War das mittlere Emmental nicht immer schon ein bisschen fromm und ein wenig prüde gar? Hat man hier deshalb gleich von Amtes wegen vorgebeugt, um späteren Empörungen zuvorzukommen? Oder: War da gar was Schmutziges, ja Illegales geplant?

Von wegen. Die Wahrheit ist so unsexy wie eine Tupperware-Party. Ein Anruf beim Handelsregisteramt brachte Licht ins Schummrige. Amtsvorsteher Michel Voutat: «Der Grund für die Abweisung war nicht mehr als eine klitzekleine Formalität.» Leider sei dem Handelsregistereintrag nur eine Kopie der Un­terschriftsbeglaubigung eines Notars beigelegt worden. Es brauche aber zwingend ein Ori­ginal, erklärt Voutat. Man habe alles versucht, um dies der zukünftigen Luststube-Inhaberin mitzuteilen. Per Telefon, per Mail, mit Briefen und mehreren Einschreiben. Fehlanzeige. So war man dann gezwungen, die Anmeldung abzuweisen und dies im Amtsblatt zu publizieren. Der Abgewiesenen werden 170 Franken an Gebühren auferlegt.

Apropos Tupperware. Leider ist man beim Amt nicht berechtigt, vor dem Registereintrag genaue Auskünfte über den Zweck der Firma Luststube Toyparty bekannt zu geben. Aber: Wie in alten Krimis war es dieser Zeitung erlaubt, Fragen zu stellen, die der Amtsvorsteher jeweils mit Ja oder Nein beantwortete. Zusammenfassend muss man sich unter dem, was da geplant war, eine Art – man ahnt es – Tupperware-Party vorstellen, wo man sich über die betreffenden Artikel austauschen und sie, jawohl, auch ausprobieren kann. Im Emmental ganz klar eine Marktlücke. Tja. (Berner Zeitung)