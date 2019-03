Hans Peter Oberhänsli geht vom Treffpunkt am Ende der Kieswerkstrasse in Utzenstorf voraus. Schon bald wird es matschig und sumpfig, der Boden ist von den Regenfällen in den vergangenen Wochen und den schweren Maschinen aufgeweicht. Oberhänsli ist Projektverantwortlicher des Schwellenverbandes Emme 1. Sektion für die Revitalisierung der Emme im Naturschutzgebiet Ämmeschache-Urtenesumpf.