Hinter die Gitter blicken

«Man kennt Hindelbank wegen der Anstalt, aber viele Hindelbanker kennen die Anstalt kaum», sagt Christoph Reichenau. Das will der Verein Projekt Hindelbank, dessen Präsident Reichenau ist, nun ändern. Die Geschichte des Frauengefängnisses und des Schlosses zu erforschen, ist das Ziel. Dazu arbeitet der Verein mit der Universität Bern zusammen. Im Jahr 2021 sollen die Ergebnisse in einer Ausstellung gezeigt und in einem Buch publiziert werden. Ein Jubiläumsjahr. Dann nämlich feiert die Anstalt ihr 125-jähriges Bestehen. Einen runden Geburtstag hat 2021 auch das Schloss, das heute Sitz der Gefängnisverwaltung ist. Vor 300 Jahren wurde es erbaut.