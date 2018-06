Highland-Games: Dagegen ist Lotto ein Nasenwasser

Es ist alles ein bisschen geheimnisvoll. Niemand kann es genau sagen, wie das kam. Wahrscheinlich war es eine Schnapsidee, im eigentlichen Wortsinn. Die Legende geht so: Jahr für Jahr führte der EHC Bumbach sein altbewährtes Vereinslotto durch. Dieses verlor je­doch «an Faszination».

So musste man sich etwas einfallen lassen. 2008 hatte ein Vereinsmitglied dann die treffende Idee. Etwa so steht es auf der Website der Veranstaltung. Und etwa so berichteten es die wortkargen Emmentaler am Samstag.

Anstelle des Lottos traten die Highland-Games. Jawohl, diese zweitausend Jahre alten schottischen Sportwettkämpfe, an denen Männer und Frauen in bunt karierten Röcken, seufzend, schreiend und stöhnend Baumstämme und Äxte werfen, Steinbrocken hieven und an Masten hochklettern: ein kraftstrotzendes, archaisches, urzeitliches Spektakel.

Im Vergleich dazu ist Lotto ein Nasenwasser. Seit zehn Jahren nun bessert der EHC Bumbach sein Vereinskässeli mit den Highland-Games auf. Und das mit Erfolg. 50'000 Franken muss der Club jährlich zusammenkriegen, um über die Saison zu kommen. Rund ein Drittel erwirtschaftet er mit dem Anlass.

In diesem Jahr haben sich 34 Teams à vier Personen angemeldet. Die Gruppen nennen sich so, wie man sich das vorstellt: Braveheart-Clan eins bis vier etwa, oder Wolfskämpfer, Highland Clan Zürich eins und zwei, Heavy Innerschweiz, Walhall Highlanders Ladies. Total sind das mehr als 140 Teilnehmer. Es gibt Team- und Einzelwertungen, Frauen, Männer und Mixed. Am Ende wartet eine Art Jagdtrophäe – eine hölzerne Auszeichnung mit einem Büffelkopf.

Eigentlich ist es ja selbsterklärend, warum man sich hier in Bumbach für diese schottischen Wettkämpfe entschieden hat und nicht etwa für ein Schwingfest, ein Hornussen oder ein Zwirbele. Man muss nur die Augen öffnen. Bumbach ist das Schottland des Emmentals.

Mächtige, zerklüftete, grauschwarze Wolkenballen kriechen an diesem Samstagnachmittag unablässig über den Hohgant. Die bunt karierten Röcke flattern im rauen Wind. Es ist zwar warm, das Wetter aber ist wechselhaft, unruhig.

Der Regen könnte jederzeit kommen. Und wenn das Gewitter einmal da ist, so berichten es die Hiesigen, bleibt es auch hängen in diesem Kessel zwischen Schratte und Hohgant. Alles hätten sie schon gehab, von Regen bis Schnee und Sturm.

Ja hier oben in Schangnau, der obersten Emmentaler Gemeinde mit ihren steilen Hängen, der Moorlandschaft und dem markanten Gebirgszug, müsste sich ein Schotte wie zu Hause fühlen.

Acht Disziplinen gilt es für die Teams zwischen Mittag und sechs Uhr abends zu bestreiten. Stammwurf, Stammklettern, Langbogenschiessen, Steinwurf, Steinwuchten, Streitaxtwerfen, Hindernislauf, Harassenstapeln. Dazwischen spielen die City of Berne Piping Society auf ihren Sackpfeifen. Ein Moderator interviewt unablässig Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Unter dem Segeldach vertilgen jene, die gerade Pause haben, eine Bratwurst, einen Fleischspiess oder knabbern an einer Magnum-Glace. An einem Tisch trinkt ein Mann im schwarz-roten Kilt Bier aus einem Horn. Die Männer sind riesig, tragen Bart und haben Oberschenkel wie Baumstämme. Die Frauen sind oft tätowiert und haben kräftige Oberarme.

Die Stimmung ist familiär, samstagnachmittäglich und auf eine emmentalische Weise ausgelassen. Die meisten machen das hier ja auch zum Plausch. Sie wollen das mal ausprobieren. Sie bekunden ihre innige Liebe zu Schottland und wollten schon lange einmal einen Baumstamm oder eine Axt werfen. Es gibt aber auch die anderen. Jene mit den ernsten Mienen. Denn eines ist klar: Wo es Wettkämpfe gibt, gibt es immer auch die Verbissenen.

Highland-Games sind längst keine rein schottische Angelegenheit mehr. In der Schweiz gibt es auch schon einen Verband, und pro Jahr finden fünf bis sieben offizielle Wettkämpfe statt, inklusive Schweizer Meisterschaften. «Gut die Hälfte der Teilnehmer hier», sagt Ramon Rychener, Präsident des Organisationskomitees, «macht das mehr oder weniger professionell.»

Wenn auch an dem Anlass in Bumbach keine offiziellen Wettkampfpunkte geholt werden können: Die meisten von ihnen sind gekommen, um zu gewinnen. Nicht wenige seien schon am Morgen um neun Uhr da gewesen, um zu trainieren.

So etwa Dominik Mäder. Bereits dreimal ist er hier in Bumbach schon zum Sieger, zum «Highlander», gekürt worden. Der Hüne hat grau meliertes Haar, trägt einen gelb-schwarzen Kilt und hat mehrere silberne Ringe in den Ohren. Er gehört zum Highland Clan Zürich. Fünfmal die Woche trainiert er. In Schottland aber war er noch nie. «Gewinnen zu wollen», sagt er, «liegt in meinem Naturell.»

Seit zwölf Jahren macht er diesen Sport. Er mag das Ursprüngliche daran. «Diesen Sport gibt es seit zweitausend Jahren, und er ist immer noch gleich», sagt er. Es brauche keine Hilfsmittel, nur den Körper, die eigene Kraft. «Natürlich reizt mich auch dieses Mann-gegen-Mann und sonst nichts. Wenn du nicht stark genug warst, hast du verloren. Es gibt keine Aus­reden.»

Gegen 18 Uhr versammeln sich nach und nach alle im Festzelt. Bald beginnt der ausschliesslich festliche Teil des Anlasses. Der Hohgant spuckt immer noch wie wild Wolkenballen aus. Regen wird es aber wohl keinen geben. Highland-Games, das sagen fast alle, sind eine familiäre, gemüt­liche Angelegenheit.

Nach den Wettkämpfen zählt das Zusammensein. Die Letzten, so sagt ein Mitglied des EHC Bumbach, würden etwa um sieben Uhr nach Hause gehen. Sieben Uhr morgens. (Berner Zeitung)