Heute modern, morgen schon alt

Ein Stück Lebensgeschichte

Was Philippe Kohlbrenner seiner Tasche entnahm, entpuppte sich wahrhaft als ein Stück seiner Lebensgeschichte. Er hatte von 2001 bis 2007 in der ortsansässigen Medizinalzubehörfirma Ypsomed zusammen mit seinem Team den Insulinpen entwickelt. Nun legte er den Prototyp dieses heute noch gebrauchten Instrumentes auf den Tisch, zusammen mit den Plänen, handgefertigt, in Tusche auf Transparentpapier.

Eine Tafel mit den einzelnen Komponenten in Plexiglas eingeschweisst, hatte er als Abschiedsgeschenk erhalten – die legte er dazu. «Lang vorbei die Geschichte, ich will das Zeug nicht mehr», sagte Kohlbrenner.

Es kamen noch weitere erstaunliche Dinge zum Vorschein. Ein junges Paar brachte eine Hundeschwimmweste, da seine beiden Möpse mit moderneren ausgerüstet worden seien. Ein Pétanque-Spieler gab sein erstes Kugelset ab, weil er statt 700 heute 680 Gramm leichte Kugeln bevorzuge.

Eine alte Dame brachte ihr ordentlich in Einfasspapier eingeschlagenes Primarschulzeugnis mit. «Hoffentlich werden die Kinder nicht mehr lange mit solchen Schulnoten gequält», sagte sie dazu. Und eine Frau mit Tochter sagte, die mitgebrachte Zettelbox samt Bleistift werde es in hundert Jahren wohl auch nicht mehr brauchen.