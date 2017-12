Heisse Eisen und ruhige Pferde

Für Viktor Held sind Hufeisen in erster Linie Arbeitsmaterial und bringen ihm vor allem eines: das Essen auf den Tisch. Klar, das ist auch eine Art von Glück. Aber dass ein Hufeisen, am Türbalken befestigt, böse Geister oder gar den Teufel fernhalten soll, das ist für Held, Pardon, reiner Aberglaube.

Er kennt seine Kundschaft

Es ist ein nasskalter Freitagmorgen in Lauperswil. Spooking Blue Lady, kurz Blue, das Pferd von Turnierreiterin Martina Wolf, bekommt vier neue Hufeisen. Blue, ein American Quarter Horse, ist eines von gut 100 Pferden, die zu Viktor Helds festem Kundenstamm gehören. Und er kennt sie gut, seine Kundschaft. Er weiss etwa, dass Blue vorne zweimal die Grösse Null benötigt, hinten je eine Zwei.

Die einzelnen Eisen bestellt er als Rohlinge bei einem Grossfabrikanten. Vor Ort passt er sie dann jeweils den Hufen an. Auf seinem Anhänger liegen deshalb auch etwa 60 Hufeisenpaare nach Grösse aufgereiht, daneben Werkzeuge wie Hämmer, Raspeln und Zangen. Und natürlich ein Amboss. Der kleine Gasofen wird gerade auf die nötigen 1000 Grad Celsius aufgeheizt.

«Ich muss spüren, was im Pferd vorgeht. Schliesslich kann es auch gefährlich, ja lebensgefährlich werden.»Viktor Held

Während Martina Wolf ein Hinterbein ihrer Blue festhält, entfernt Held das alte Eisen. Danach zwickt er den Huf mit einer Beschneidezange zurecht und schneidet dann die Sohle mit einem sogenannten Hufrinnmesser aus.

Die siebenjährige Blue, die so heisst, weil sie blaue Augen hat, wirkt entspannt, scharrt nur ab und zu abwechslungsweise ein bisschen mit den vorderen Hufen. Seit einer halben Stunde etwa ist Held am Werk. Er arbeitet konzentriert, lächelt ein bisschen. Die Freude an der Arbeit ist echt.

Der Traumberuf

Viktor Held wollte nie etwas anderes werden als Hufschmied. Er ist auf einem Bauernhof in Heimisbach aufgewachsen, wo, zumindest solange er in die Schule ging, der Betrieb ausschliesslich mit Rössern geführt wurde. «Ich hatte immer Pferde um mich herum», sagt Held, während er dazu übergegangen ist, das erste glühende Hufeisen mit einem Hammer zurechtzuformen.

Die vier Jahre dauernde Lehre hat er auf einem Hof in Rüegsbach absolviert und danach noch gut zehn Jahre dort gearbeitet. Was es so alles braucht, um ein guter Hufschmied zu sein, kann Viktor Held in einen Satz verpacken: «Man muss handwerklich begabt sein, Pferde mögen und die Menschen nicht fürchten.» Das Wichtigste aber sei eben schon die Verbindung, die Liebe zum Tier.

«Ich muss spüren, was im Pferd vorgeht. Schliesslich kann es auch gefährlich, ja lebensgefährlich werden.» Auch er habe schon ausweichen müssen, als ein Pferd ausgeschlagen habe, sagt er, während er gerade das Hufeisen mit Hammer und Nägeln am Huf befestigt. «Nicht alle Pferde sind so ruhig wie Blue.»

«Man muss handwerklich begabt sein, Pferde mögen und die Menschen nicht fürchten.»Viktor Held

Seit 2003 ist Viktor Held selbstständig. Nur Hufschmied sein, auch wenn es ein früher Traumberuf war, könnte er nicht, sagt er. Held ist auch Landwirt und führt einen Bauernhof in Schwanden, gemeinsam mit seiner Frau und den vier Kindern. «Beide Berufe sind auch irgendwie mein Hobby. Ich möchte beide nicht missen», sagt er.

Der Perfektionist

Die beiden hinteren Hufe hat Held inzwischen neu beschlagen. Mit einem sogenannten Unterhauer fügt er dort, wo die Nägel wieder herauskommen, nun Kerben hinzu, damit er die Nägel mit der Zange herunterbiegen und festmachen kann. Jetzt setzt er nochmals die Raspel an. «Es ist mir wichtig, dass das Hufeisen so perfekt wie möglich aufliegt», erklärt der Fachmann. «Aber es gelingt mir nicht immer gleich gut. Dann ärgert mich das.» Nun nimmt Held die vorderen Hufe in Angriff. Dann in gut einer Stunde wartet bereits der nächste Kunde.

Ob er – mit diesem Beruf – denn tatsächlich kein Hufeisen bei sich daheim habe, möchte man noch wissen. «Doch», sagt Held. «Es ist zweieinhalb Kilo schwer und steht zu Hause auf dem Ofen.»

Auch wenn Viktor Held nichts von Aberglauben wissen will. Vielleicht hat es ihm ja trotzdem ein bisschen Glück gebracht, das Hufeisen auf dem Ofen. Schliesslich hat er es an seinem Hochzeitsfest geschmiedet. Heute ist er zwanzig Jahre verheiratet. «Und das mit der gleichen Frau!», sagt er und lacht.

(Berner Zeitung)