Der Brand ereignete sich am Tannenweg in Bätterkinden.

(Karte: Google Maps)

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in einem Einfamilienhaus in Bätterkinden gebrannt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde die Feuerwehr kurz nach 5 Uhr an den Tannenweg gerufen. Den rund 25 Angehörigen der Feuerwehren Untere Emme und Kirchberg gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und schliesslich zu löschen.