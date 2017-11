Hauchdünnes Ja für Tonnendächer

Der Gemeinderat hatte das Abstimmungsresultat mit Spannung erwartet. Und vielleicht auch ein wenig gezittert. Denn so klar war es seit zwei Wochen vor dem entscheidenden gestrigen Sonntag nicht mehr, dass das Utzenstorfer Stimmvolk Ja sagen würde. Es ging um den Kredit von 1,1 Millionen Franken für zwei neue Tonnendächer auf der Turnhalle und dem Zwischenbau.

Ein Flugblatt hatte für Wirbel gesorgt. Verfasser Peter Bernhard hatte sich für ein Nein starkgemacht. Zu teuer sei der Vorschlag der Exekutive, die sanierungs­bedürftigen Dächer mit Chromnickelstahlblech statt wie bisher mit Welleternit zu versehen, kritisierte er. Der Gemeinderat sah sich zu einer Stellungnahme gezwungen.Die Kontroverse widerspiegelt sich auch im Abstimmungsergebnis vom Sonntag.

Dieses fiel nämlich denkbar knapp aus. Nur 19 Stimmen gaben den Ausschlag, dass die Waagschale zugunsten des Gemeinderates kippte. 450 Utzenstorfer legten ein Ja in die Urne, 431 ein Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei lediglich 28 Prozent. Der Rat kann aufatmen, die Dächer können für den geforderten Betrag erneuert werden.

«Kleiner Erfolg»

Gegner Peter Bernhard war am Sonntag nicht enttäuscht – im Gegenteil, er sei sogar positiv überrascht. «Ich werte das Resultat als kleinen Erfolg», sagte er auf Anfrage. «Der hohe Nein-Anteil zeigt, dass viele Stimmbürger mit der Art und Weise, wie in der Gemeinde mit dem Geld umgegangen wird, nicht einverstanden sind. Der Rat muss seine Ausgabenpolitik dringend überdenken.» Und fügte an: Das Volk habe den Zeigefinger aufgehalten.

Der Dachdeckermeister, der bis Ende 2015 in der Liegenschaftskommission war, hatte vor der Abstimmung auf seinem Flugblatt von einer «Luxusausführung» und hohen Folgekosten gewarnt. Angesichts der angeschlagenen Finanzlage und der letztes Jahr beschlossenen Steuererhöhung könne sich die Gemeinde ein solch teures Dach schlicht nicht leisten, sagte Bernhard. Dass das Dach in schlechtem Zustand ist und saniert werden muss, bestritt auch er nie. Er verwies aber darauf, dass eine günstigere Variante mit Eternit vorgelegen hätte. Auch am Sonntag sprach er davon, dass sich der Gemeinderat über ein «redimensioniertes Projekt» Gedanken machen müsse, um nicht die Hälfte der Abstimmenden vor den Kopf zu stossen.

«Kein anderes Projekt»

Doch dass das Projekt jetzt noch abgeändert wird, kommt kaum infrage. Das bestätigte der zuständige Gemeinderat René Fischer. Wenn der Entscheid auch hauchdünn ausgefallen sei, das Stimmvolk habe ein Machtwort gesprochen und die 1,1 Millionen Franken für die Blechdächer bewilligt. «Wir werden diese Variante im geplanten Umfang und mit der Wärmedämmung umsetzen.

So wie sie dem Volk vorgelegt wurde», sagte Fischer. Er betonte nochmals, dass der Gemeinderat im Vorfeld die Frage nach dem Dachmaterial – Eternit oder Stahlblech – sorgfältig abgeklärt habe. Das Mehrzweckgebäude sei 25 Jahre alt, vor 15 Jahren habe man die Eternitdächer bereits auswechseln müssen. Dieses Risiko habe man nicht noch einmal eingehen wollen und sich eben für Edelstahl entschieden. «Bei dieser Dachsanierung besteht erfahrungsgemäss eine hohe Lebenserwartung.»

Und René Fischer fügte an, dass sich der Gemeinderat so oder so seiner Verantwortung bewusst sei und versuche, die Finanzen unter Kontrolle zu halten. Der Finanzplan sei an der nächsten Sitzung traktandiert. «Wir werden sehen, was machbar ist und was wir nach hinten verschieben müssen.»

Der Zeitplan

Nach dem Ja des Stimmvolks folgt nun die Ausschreibung für das Dachprojekt. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich im nächsten Sommer begonnen. Die Zeit drängt: Bund und Kanton unterstützen die Wärmedämmung mit total 58 000 Franken – sofern die Erneuerung bis zum Januar 2019 ausgeführt wird. Danach gibt es keine Fördergelder mehr. Der Schulbetrieb werde nicht gross tangiert, sagte Gemeinderat ­Fischer. (Berner Zeitung)