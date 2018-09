Hat der Fuchs das Kalb gefressen?

Es war kein schönes Bild, das sich einem Bauern letzthin bot. Als seine Kühe am Morgen von der Weide zurück in den Stall kamen, stellte er fest, dass eine am Schloss blutete. Also dort, wo sie in der gleichen Nacht ein Kalb herausgepresst haben musste. Aber das Blut stammte nicht von der nächtlichen Geburt. «Sie war angefressen», sagt der Bauer, der anonym bleiben will.

Der Kuh fehlte am Hinterteil ein Bissen Fleisch. Und das Kalb war weg. Umgehend verständigte der Landwirt den Wildhüter. Denn für ihn, der im Grenzgebiet Schangnau-Eggiwil lebt, lag die Vermutung nahe, dass der Wolf auf seiner Weide zu Besuch gewesen war. Aber der Wildhüter sah das anders. «Luchs und Wolf können ausgeschlossen werden», habe er gesagt und den Verdacht auf den Fuchs gelenkt.

Der Duft zieht an

Diese Hypothese hat sich laut dem kantonalen Jagdinspektor Niklaus Blatter verstärkt. Er geht zwar nicht davon aus, dass ein Fuchs das 30 bis 45 Kilo schwere Kalb verschleppt hat. «Das hätte aber auch ein Wolf kaum getan.» Vielmehr vermutete er zuerst, dass sich das Neugeborene irgendwo verkrochen habe, was dem natürlichen Verhalten entspräche. So sei es schon öfter der Fall gewesen, wenn ein Fuchs einer kalbenden Kuh zu nahe ­gekommen sei. Und das passiere pro Jahr durchschnittlich zwei- bis dreimal.

«Das unbeaufsichtigte Kalbern in freier Natur und während der Nacht bringt Gefahren mit sich», warnt der Jagdinspektor. «Wenn eine Kuh kalbt, riecht das.» Für einen Fuchs muss der Duft unwiderstehlich sein. «Er zieht ihn an wie einen Magneten» so Blatter. Besonders scharf sei Meister Reineke auf die Nachgeburt.

Wenn eine Kuh nach der Geburt nicht gleich aufstehen kann, was zuweilen vorkommt, ist sie dem Raubtier hinter ihr wehrlos ausgeliefert. «Manchmal frisst der Fuchs nach der Nachgeburt einfach weiter», sagt Niklaus Blatter. Seine Mitarbeiter hätten schon Bilder gesehen von Kühen, die am Hinterteil oder am Euter schwere Verletzungen hatten.

Die Frage der Entschädigung

Die jüngst betroffene Kuh kam mit vergleichsweise kleinem Schaden davon. Er habe sie selber verarztet, sagt der Bauer. Das Jagdinspektorat hat die Tierarztkosten allerdings übernommen, wie Blatter versichert.

Inzwischen wurde das Kalb gefunden. Nicht weil er dazu verpflichtet gewesen sei, sondern weil es ihm «keine Ruhe gelassen» habe, sei der Wildhüter zwei Tage später auf die Suche gegangen nach dem jungen Tier. Unweit der Weide habe er es gefunden, berichtet Blatter. Vollständig abgefressen sei es gewesen. Weil die Knochen aber ganz blieben, erhärte das die Fuchshypothese.

Mit einer DNA-Probe wird versucht, letzte Zweifel zu beseitigen. Ob ein Landwirt in einem solchen Fall mit einer Entschädigung rechnen kann, hängt davon ab, ob das Kalb je gelebt hat. Auch das wird jetzt untersucht. Aber Blatter sagt: «Aufgrund der spärlichen Überreste werden beide Untersuchungen nicht einfach sein.» (Berner Zeitung)