«Guten Morgen, Pesche»

Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Gegenüber der Kirche in Rüderswil warten ein paar Schüler. Pünktlich nach Fahrplan peilt der Bürgerbus die Haltestelle an. Hurtig steigen die Jugendlichen ein, und los geht die Fahrt in Richtung Zollbrück.

Ein paar Minuten später sieht man in der Ferne erneut das Scheinwerferlicht des Kleinbusses. An Bord befinden sich vier Mädchen, die in Rüderswil die dritte und die vierte Klasse besuchen.

«Ich fahre gerne mit, sonst müsste ich immer mit dem Velo zur Schule gehen», sagt ein Mädchen, bevor der Bus beim Schulhaus anhält. Es löst die Sitzgurte, sagt freundlich Adieu und huscht ab zu seinen Klassenkameraden, die sich auf dem Pausenplatz versammelt haben.Der Bürgerbus mit seinen rund 30 Sitzplätzen wird im Auftrag der Gemeinde Rüderswil von der Thal-Garage Fuhrer in Grünenmatt betrieben.

Gestartet ist das Pilotprojekt im August 2016, Ende März entscheidet das Stimmvolk an der Urne über dessen Zukunft. Zwei Chauffeure fahren abwechslungsweise nebst den Bahnhöfen Zollbrück und Lützelflüh weitere sieben Stationen an. Die Fahrten finden in drei Blöcken, am Morgen, am Mittag und am Abend, statt.

Lernen für die Bio-Probe

Obwohl sie die Dienstleistung nicht regelmässig nutze, weil sie manchmal mit ihrem Vater mitfahren könne, schätze sie den Bus sehr, sagt eine junge Frau, die beim Schulhaus eingestiegen ist. Ihr Ziel ist der Bahnhof in Lützelflüh, danach reist sie weiter zu ihrem Arbeitsplatz nach Bern. Doch bevor sie in den Zug umsteigen kann, dauert es noch ein paar Minuten. Denn der Chauffeur Peter Dellenbach steuert nicht direkt das Gotthelf-Dorf an.

Er setzt den Blinker und biegt links ab in Richtung Emmeknie. Etwas holprig ist die Fahrt die enge, steile Strasse hinauf. Zudem gab es in der Nacht einen Graupelschauer. Es ist teilweise etwas eisig. Vorsichtig kurvt Dellenbach durch ein Waldstück, denn die Sicherheit der Fahrgäste stehe an oberster Stelle, sagt er und fügt hinzu, dass der Bus Spikes montiert ­habe.

Dellenbach ist über den Berg. Unten liegt Niederbach. Hier wartet eine junge Frau. Sie besucht das Gymnasium in Burgdorf. Auch sie will zum Bahnhof in Lützelflüh. Kaum Platz genommen, beginnt sie mit dem Durchlesen von Blättern. Normalerweise lerne sie nicht im Bus, aber heute stehe eine Bio-Probe an, sagt die Frau. Um die nächste Haltestelle Nesselgraben zu bedienen, muss der Chauffeur ei­nen Abstecher weiter nach hinten ins Tal machen.

Anders als auf dem ersten Kurs um 6.11 Uhr will jetzt niemand mitfahren. Schnell wendet Peter Dellenbach das Fahrzeug und fährt die Strecke zurück, vorbei am Niederbach in Richtung Schwanden. Die Station Schwanden ist ebenfalls menschenleer. «Ungewöhnlich», sagt Dellenbach, denn normalerweise steige hier immer eine Frau ein. Vielleicht sei sie krank oder sehr spät dran, denn sie sei immer etwas knapp. Doch die Frau ist nicht in Sichtweite.

Kästchen für die Ampel

Peter Dellenbach ist etwas in Verzug geraten. Und es gilt noch eine Baustelle zu passieren. Schon von weitem sticht die rote Ampel ins Auge. Doch wie von Geisterhand wird es grün, als sich der Bus nähert. Vorausschauend hat Dellenbach ein Kästchen bedient, das sich neben dem Lenkrad befindet. «Wenns pressiert, kann ich die Ampel per Funk steuern.» Hätte sich jedoch noch ein Fahrzeug auf der Strecke befunden, hätte das Rotlicht nicht so schnell umgeschaltet, erklärt er.

Mittlerweile ist es 7.25 Uhr, und Dellenbach hat die Endstation Bahnhof Lützelflüh pünktlich erreicht. Zwanzig Minuten Wartezeit liegen nun vor dem Chauffeur. Aus einer Tasche holt er ein Klemmbrett mit einigen Blättern.

Mit einem Stift notiert er sich eine Zahl. «Am Montagmorgen zum Beispiel hatte ich am Morgen elf, am Mittag acht und am Nachmittag dreizehn Passagiere», sagt er und betont, dass er die Statistik für sich privat führe. Der Kanton gebe lediglich vor, dreimal pro Jahr während einer Woche die Passagierzahlen zu ermitteln. Diese offizielle Statistik habe bei acht Fahrten pro Tag einen Schnitt von 5,4 Personen pro Fahrt ergeben.

Ein netter Chauffeur

Um 7.45 Uhr startet Peter Dellenbach den Motor und fährt den Weg zurück. In Schwanden wartet eine Gruppe Schüler und Kindergärteler. Im Nu steigen sie ein, und mit ihnen kommt Leben ins Fahrzeug. «Guten Morgen, Pesche. Du bist aber heute schön ­angezogen», sagt ein Junge mit einer blauen Skijacke und braunen Locken.

Er nimmt in der ersten Reihe Platz. «Pesche ist sehr nett», meint der Schüler und fügt hinzu, dass er meist hier sitze. «Dann kann ich vorne hinausschauen.» Er finde den Bus sehr praktisch, so der Viertklässler, denn mit dem Velo wäre sein Schulweg anstrengend.

Und auch im Nesselgraben steigen Schüler und Kindergärteler sowie eine Mutter mit einem Kleinkind ein. Danach geht es zurück über das Emmeknie. Nachdem Peter Dellenbach die Schüler beim Schulhaus Rüderswil ausgeladen hat, wartet bei der Kirche bereits der Abwart auf die Kindergärteler.

Während er die Kleinen in Empfang nimmt, fährt Dellenbach bereits wieder los. Schon bald sieht man nur noch die Schusslichter des Bürger­busses. (Langenthaler Tagblatt)