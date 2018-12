Grünes Licht für Schulhaussanierung

Offensichtlich waren die Stimmberechtigten von Wiler im Vorfeld gut informiert worden über die Schulraumsanierung und -erweiterung. So gab es denn an der Gemeindeversammlung kaum Wortmeldungen im Traktandum Planungskredit. 29 der 30 Stimmberechtigten genehmigten die Kredittranche in Höhe von 395000 Franken.