Grüne Oasen im Beton

Die Bilder widerspiegeln unsere Umgebung: Asphalt und sterile Rasenflächen in öffentlichen Anlagen, rund um Mehrfamilienhäuser, in Parks und in privaten Gärten. Biologin Andrea Haslinger von Pro Natura hatte die Fotos mitgebracht; in Langnau hielt sie einen Vortrag über die Natur im Siedlungsraum, darüber, wie es um sie steht und welche Bedeutung sie hat.