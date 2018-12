Gölä veröffentlicht SCL-Tigers-Hymne

Mit Eishockey hat er nichts am Hut. Aber Gölä ist in Oppligen aufgewachsen, wenn man so will vor dem Tor zum Emmental, und so hörte selbst der Musiker genau hin, als die Langnauer riefen. Einen Tigers-Song solle er schreiben, hiess es im Herbst, Verwaltungsrat Karl Brügger überzeugte seinen Bekannten dazu. Die Fans lieferten Schlagwörter, der 50-Jährige komponierte daraus eine rockige Hymne.