Gewöhnliche Bauarbeiten an einem ungewöhnlichen Standort

Die Bauarbeiten am Pfarrhaus in Trachselwald sind im Gang. Das ganze Haus ist eingerüstet, ein Teil des Daches abgedeckt. «Die Liegenschaft verfügt über kein Unterdach, was zu einem grossen Wärmeverlust führt», erklärt Kirchgemeinderatspräsidentin Käthi Gfeller.

Aus diesem Grund wird nun in einer ersten Etappe ein Unterdach eingebaut, und die alten Biberschwanzziegel werden durch neue ersetzt. Auch werden die Sommerlaube und der Kellerzugang aufgefrischt. Gfeller rechnet damit, dass die Arbeiten im November abgeschlossen sein werden.

In einer zweiten Etappe soll laut Gfeller die Kellerdecke gedämmt werden. Damit kann der Wärmeverlust noch weiter eingeschränkt werden. Der benötigte Baukredit für die erste Etappe von insgesamt 390'000 Franken wurde an der Kirchgemeindeversammlung im letzten Juni von den 25 anwesenden Stimmberechtigten ohne Gegenstimme genehmigt (wir berichteten).

Mit schöner Aussicht

Trotz Baugerüst ist die Herrschaftlichkeit des Pfarrhauses deutlich erkennbar. Mit seinen sieben Zimmern plus Mansarde, den grünen Fensterläden sowie den weiss getünchten Mauern ähnelt es den aus dieser Zeit stammenden Pfarrhäusern landauf, landab.

Aussergewöhnlich hingegen ist der Standort: Das Pfarrhaus steht nicht neben der Kirche, sondern gut 200 Meter davon entfernt auf einer Anhöhe. «Das ist wegen der schönen Aussicht», sagt der Trachselwalder Pfarrer Peter Schwab und lacht.

Ganz abwegig ist die witzig gemeinte Antwort nicht. Denn die Kirche, das Pfarrhaus und das Schloss Trachselwald, das ganz oben auf dem Hügel thront, bilden in der Luftlinie eine Einheit. Schwab vermutet in der Anordnung eine Machtdemonstration von Kirche und Staat. Dieser Aussage kann Lorenz Mühlemann nur zustimmen. Er betreibt im Dorf das schweizweit einzige Zithermuseum. Und zwar just in der Liegenschaft, in der man das Pfarrhaus vermutet – gegenüber der Kirche.

Staat und Kirche

Im Bauinventar der Denkmalpflege ist das Haus der Familie Mühlemann als «alte Amtsschafferei» eingetragen. Diese wurde 1614 erstellt und 1770 um einen Anbau erweitert.

«Früher wie heute führt nur ein Weg ins Dorf – vorbei an Kirche und Amtsschafferei.»Lorenz Mühlemann

«In dem Haus hat nie ein Pfarrer gewohnt, immer ein Amtsschaffer. Was vergleichbar mit einem heutigen Gemeindeschreiber ist», sagt Lorenz Mühlemann und nennt noch einen weiteren Punkt, wie Staat und Kirche ihren Einfluss darstellten. «Früher wie heute führt nur ein Weg ins Dorf – vorbei an Kirche und Amtsschafferei.»

Der These, dass vor über 250 Jahren kein anderer Bauplatz für das Pfarrhaus vorhanden war, kann Mühlemann nichts abgewinnen. Er sieht im Standort auch eine soziale Komponente. Der Pfarrer habe jeweils gesehen, wer durch das Dorf gelaufen sei, und umgekehrt. (Berner Zeitung)