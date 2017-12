Gesang als Brücke aus dem Gefängnis

Das Licht geht aus. Der blaue Samtvorhang schwingt auf, und Farben reizen die Sinne. Die Szenerie erinnert entfernt an Dok­filme aus dem Marianengraben, wo Tiefseefische das Licht der Scheinwerfer kreuzen: Silhouetten von Wesen, die im Dunkeln leuchten. Dann setzt die Musik ein, und die Schattenwesen beginnen zu singen. «If you want to sing out, sing out – and if you want to be free, be free.»

Bereits der dritte Chor

Diese Lippen! Neonorange, gelb oder grün bewegen sie sich in Frauengesichtern, die bloss als Schemen zu erkennen sind. Grotesk glühen Augenbrauen und Wimpern, Fingernägel und Haarsträhnen. Die Farbe ist sehr viel weniger Zierde denn Schutz für die 15 Insassinnen, die in der abgedunkelten Turnhalle der Justizvollzugsanstalt Hindelbank vor Publikum auftreten: Sie dürfen nicht erkannt werden.

«Sing out»: Die Aufforderung im Klassiker von Cat Stevens gibt dem Projekt und dem Chor seinen Namen. Das Konzept dazu stammt von Chorleiterin Stéphanie Schafer, die mit Kathrin Walther (Klavier) zu offiziellen Anlässen in Strafanstalten aufgetreten war. Die Idee, mit Insassen ein Chorprojekt umzusetzen, trieb sie um. In Hindelbank stiess sie auf Resonanz; inzwischen ist dieser Chor bereits der dritte. Aber der erste, der einen öffent­liche Auftritt hinlegt.

Die zweite Chance

Dass es richtig gewesen sei, das zu wagen, habe der Chor bewiesen, bilanzierte Direktorin Annette Keller am Samstagabend. Sie lobte vor dem Publikum Bereitschaft und Durchhaltewillen der Mitglieder, die in den vergangenen vier Monaten 14-mal geprobt und sieben Lieder in vier Sprachen einübten. Das Ensemble stehe stellvertretend für alle Frauen in Hindelbank: «Sie haben eine zweite Chance verdient.» Gleichzeitig freue sie sich darüber, dass die Justizvollzugsanstalt «ein Knast» sei, «in dem alle Facetten Platz haben».

Einen Schubs gebraucht

Die Initiative, die intern von Franziska Bill als Leiterin Freizeit und Sport ausging, wird von den Frauen sehr geschätzt. Einige haben sich aus Vertrauen zu ihr und Chorleiterin Stéphanie Schafer dafür angemeldet, darunter Kim *, 29. «Weil Frau Bill mit Leib und Seele dabei ist.» Und natürlich, weil sie selbst fürs Leben gerne singe. Auch Michelle *, 29, widmet sich der Musik, ihre Motivation bestehe darin, zusammen zu singen. Einen Schubs habe sie schon gebraucht, gesteht die 51-jährige Natascha * ein.

Es sei streng gewesen, aber jetzt sei sie wahnsinnig stolz. «Es fällt alles von einem ab», sagt Irene *, «und man vergisst beim Singen, dass man im Gefängnis ist.» Der 31-Jährigen ist wichtig, die Zeit zu nutzen, statt vor dem Fern­seher zu sitzen. «Musik befreit mich», sagt auch Eusebia *; die 56-Jährige zieht genussvoll den Vergleich zu einem sehr guten Essen. Schliesslich habe das Singen die Teilnehmerinnen zusammengeschweisst und ihnen Mut gemacht. «Die Wertschätzung tut uns gut.» Davon ist auch Stéphanie Schafer überzeugt, die nicht nur gegen innen wirken, sondern auch draussen der Stigmatisierung entgegenwirken will.

Emotionen und Sehnsüchte

Eine halbe Stunde, sieben Songs, viele Emotionen: Sehnsüchte werden offenbar, wenn der Chor wie Adel Tawil singend fragt: «Ist da jemand, der mit dir bis ans Ende geht, wenn du selber nicht mehr an dich glaubst?» Im ergriffenen Publikum heben einige die Arme, um sie im Takt zu wiegen. Dabei werden die Eintrittsbändel an den Handgelenken sichtbar.

An diesem Abend sind die Spuren von Fluoreszenz nicht nur Erkennungsmerkmal der Konzertbesucherinnen und -besucher, sondern darüber hinaus auch Zeugnis von Verbundenheit. Eine Brücke zwischen drinnen und draussen. Oder wie es Lea * ausdrückt: Was die Besucherinnen und Besucher herbrachte, sei nicht wichtig. «Viel wichtiger ist, wie sie gegangen sind.»

* Die Namen sind anonymisiert (Berner Zeitung)