Gertsch und Gotthelf sollen mehr Geld bekommen

«Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung». Im Emmental haben bisher fünf Institutionen diesen Status erreicht: in Burgdorf das Casino-Theater, das Museum im Schloss und die Stadtbibliothek, in Langnau die Regionalbibliothek sowie das Museum Chüechlihus. Auf übernächstes Jahr sollen zusätzlich auch das Museum Franz Gertsch in Burgdorf und das Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh in die Liste aufgenommen werden. Sie könnten damit von höheren Beiträgen der öffentlichen Hand profitieren. Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung erhalten Subventionen vom Kanton, von der Regionalkonferenz und der Standortgemeinde.