Gemeinderat kübelt Bioklappen-Idee

Rund ein Drittel des Kehricht­volumens nehmen Essensresten, Eierschalen und andere organische Abfälle ein. Deshalb forderte die SP-Fraktion im Frühling den Burgdorfer Gemeinderat dazu auf, abzuklären, ob es einen Weg gibt, Biomüll nachhaltiger als bisher zu entsorgen.Seither bemüht sich Georg Brechbühl, Leiter des Werkbetriebs in Burgdorf, eine passende Lösung zu finden.

Die Basler Bioklappen, die man im Frühling noch in Erwägung zog, werden es allerdings nicht: «Dieses System ist zu teuer für uns», sagt Brechbühl. In Basel sind die Bioklappen seit rund fünf Jahren im Einsatz. Doch haben sie sich anscheinend nicht bewährt. Basel sei mit den Bioklappen nicht zufrieden, wie die «Tageswoche» im Juli berichtete. So gäbe es bald nur noch sieben der acht Container. Die Mechanik der Klappen sei störungsanfällig. Und waren sie defekt, entstanden Abfalldeponien rund um die Container, die unangenehm rochen.

Die Suche geht weiter

In der Stadt Burgdorf würde man momentan über eine regelmäs­sigere Grünabfuhr diskutieren, sagt der Werkbetriebsleiter. ­Obwohl dies im Frühling kein Thema war, ist es möglich, dass die Burgdorferinnen und Burgdorfer ihre Speiseresten bald in die grünen Rollcontainer werfen können.

Die Stadt suche aber weiterhin nach Alternativen, Bioabfall sinnvoller zu entsorgen.

(Berner Zeitung)