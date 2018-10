Gegen die Einsamkeit im Alter

Jolanda Badertscher ist nicht ganz wohl bei der Sache. Sie hat ganz schlecht geschlafen. Auch jetzt noch, in ihrer Küche an der Kaffeemaschine stehend, ist sie ganz aufgeregt, weil Leute von der Zeitung vorbeikommen und sogar noch fotografieren wollen.

Aber da will sie durch. Sie fühlt sich verpflichtet. «Es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es dieses Angebot gibt», sagt sie. So viele alte Menschen sässen tagelang allein zu Hause. «Dabei müssten sie das gar nicht.»

Die kurzen Tage

Seit elf Jahren bietet das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Bern, Region Emmental, den Besuchs- und Begleitdienst für Betagte und Angehörige an. Gerade jetzt, wenn die Blätter wieder fallen, der kalte Wind unangenehm in die Knochen fährt und die Tage kürzer werden, ist dieses Angebot wichtiger denn je. Seniorinnen und Senioren gehen viel weniger vor die Türe. Haben weniger Kontakt zur Aussenwelt und zu den Mitmenschen. Sie vereinsamen.

Silvia Hirsig ist beim SRK Region Emmental zuständig für diese Seniorenunterstützung. Sie macht gleich klar: «Es ist nicht so, dass heute die Jungen sich nicht um die Älteren kümmern würden. Das ist, meiner Erfahrung nach, ein Vorurteil.» Das SRK springt hier also nicht in eine Lücke, die der heute ach so viel beschäftigte Nachwuchs hinterlassen hat. Der Besuchsdienst bietet etwas, das Kinder und Familienangehörige gar nicht erfüllen können: Zerstreuung.

Ausserhalb der Berufswelt

Die Angst und das Unbehagen sind schnell verflogen. Jolanda Badertscher ist ja auch ein Mensch, der nichts anbrennen lässt, mit einem, wie sie selber sagt, «losen Mundwerk», das jedes noch so dicke Eis sofort bricht. Ein Spruch folgt auf den nächsten. Witze erzählt sie an diesem Nachmittag ein halbes Dutzend. Nein, Jolanda Badertscher, 74 Jahre alt, ist kein Kind von Traurigkeit.

Ursprünglich aus Baselland stammend, kam sie durch ihren Mann Ernst ins Emmental, genauer nach Trubschachen. Sie arbeitete über dreissig Jahre lang bei der Kambly. Sie hat zwei Kinder und ist heute Grossmutter von fünf Enkeln im Schulalter. Ihr Mann verstarb 1999. Irgendwann war die Wohnung in Trubschachen zu gross geworden, und sie zog in die Nähe ihrer Angehörigen nach Langnau.

Obwohl sie das halbe Dorf Trubschachen gekannt hatte, musste sie schon dort merken: Einmal ausserhalb der Berufswelt, brechen die Kontakte schnell weg. Je älter man wird, desto weniger werden sie.

Alleingelassen fühlt sie sich aber nicht. Söhne, Schwiegertöchter und Enkel besuchen sie jetzt in Langnau regelmässig. Und trotzdem kommt seit drei Monaten auch noch Edith Kobel jeden Donnerstag- oder Freitagnachmittag auf Besuch. Mit Edith könne sie über Gott und die Welt reden und ihre blöden Sprüche machen, sagt Jolanda Badertscher. Das tue ihr gut. «Edith ist wie ein Ziel, das ich habe und das jede Woche wiederkommt.»

Zur Last fallen

Man kann auch umgeben von Familienangehörigen einsam sein, weil nie alles ganz ungezwungen ist und oft in der kurzen Zeit eines Besuchs viel erledigt werden muss. Bei Edith Kobel aber kann Jolanda Badertscher ganz sie selber sein – ohne das komische Gefühl zu haben, doch nur zur Last zu fallen.

Edith Kobel kommt selber auch aus Trubschachen, und wie es der Zufall will, kannte sie Jolanda Badertscher seit Jahren. Man sieht es, wenn sie sich jetzt gemeinsam in Richtung Ilfis-Center aufmachen, um Einkäufe zu tätigen. Sie sind ein eingespieltes Team. Zwei alte Freundinnen. Im Grossverteiler schnappen sich beide einen Einkaufswagen und konsultieren ihre Listen. Edith Kobel verbindet gleich das Nützliche mit dem Angenehmen und kümmert sich um ihre eigenen Einkäufe. «Im Laden ist jede für sich», macht Jolanda Badertscher gleich klar. «So kommen wir uns nicht in die Quere.»

70 bis 75 Freiwillige sind laut Silvia Hirsig für das SRK in dieser Sparte im Einsatz und betreuen rund hundert Kunden. Meist sind es pensionierte Leute, die mit ihrer freien Zeit nun auch etwas für die Gesellschaft tun wollen. Oder solche wie Edith Kobel. «Weil ich halt einfach irgendwo so eine soziale Ader habe», begründet sie ihr Engagement. Sie koordiniert nebenher auch noch den Fahrdienst des SRK. Hauptberuflich aber führt sie mit ihrem Mann gemeinsam einen Hof in Trubschachen. «Ich fand, so ein Nachmittag pro Woche müsste eigentlich drinliegen», sagt sie.

Der Service ist kostenlos

Die Kundinnen und Kunden sind, wie Jolanda Badertscher, meist zwischen 70 und 95 Jahre alt. Eher selten melden sie sich aus eigenem Impuls heraus beim SRK. Meist sind es Familienangehörige, oft die Schwiegertöchter, die sie auf das Angebot aufmerksam machen. Aber auch die Spitex, Ärzte oder Alterspsychologen empfehlen den Service weiter. Was viele nicht wissen: Er ist kostenlos. Laut Silvia Hirsig bezahlen die Kunden nur Fahrspesen, wenn es am Besuchsnachmittag irgendwo hingeht. Vom SRK bekommen die Helferinnen und Helfer ebenfalls nur eine Spesenentschädigung. «Es basiert alles auf Freiwilligenarbeit», betont Hirsig. « Und es funktioniert.»

Fast gleichzeitig fahren Edith Kobel und Jolanda Badertscher bei den Kassen des Grossverteilers ein. Mit den Einkaufswagen geht es nun ins Erdgeschoss und ab in die Cafeteria. Zeit für ein Ballönchen Weisswein. So sehen sie aus, die gemeinsamen Nachmittage. Manchmal machen die zwei Frauen auch Ausflüge. Wenn Edith Kobel aber am Freitag kommt, geht es nach dem Einkaufen ins Pöstli am Bahnhof zu einem «Dessert», wie sie sagt. Zu den anderen Seniorinnen, die dort ein «Kaffeechränzli» halten. (Berner Zeitung)