Gefälschte Papiere aus dem Irak

«In der Türkei sagte man uns, dass Personen, die ihre irakischen Papiere nach Griechenland mitnehmen, direkt zurückgeschickt werden», sagt der 34-jährige Mann vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Laut seinen Ausführungen übergab er in Istanbul seinen Führerschein einem Schlepper, der diesen zurück in den Irak sendete. In der Schweiz angekommen, liess er sich das Dokument von seiner Schwiegermutter zustellen.

Dann reichte er beim kantonalen Strassenverkehrsamt ein Gesuch ein, seinen irakischen Führerausweis in einen schweizerischen umzutauschen. Als erste Zweifel an der Echtheit seines Dokuments geäussert wurden, kontaktierte er das Strassenverkehrsamt der irakischen Stadt Kalar. Er habe dort nach den originalen Unterlagen zu seinem Führerschein gefragt, übersetzt eine Dolmetscherin die Aussage des Beschuldigten. Das Amt habe ihm daraufhin eine Bestätigung mit dem offiziellen Stempel des kurdischen Konsulats gesendet, welches die Echtheit des Führerscheins beglaubigt habe.

Gemäss dem Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Bern handelt es sich dabei aber um eine Totalfälschung. Die Bestätigung sei ungenügend beschriftet. So fehle unter anderem der Schriftzug unter dem Logo. Das teilte er dem Beschuldigten in einem Schreiben mit.

Ungereimtheiten aufgedeckt

Laut dem Iraker unterscheiden sich die Ausweise aber von Stadt zu Stadt. So hielt er an der Authentizität der Papiere fest und forderte eine zweite Beglaubigung in Kalar an. Diese war urplötzlich fehlerfrei. Diese Veränderung lässt den Gerichtspräsidenten Roger Zuber aufhorchen: Nebst dem Logo seien dem Kriminaltechnischen Dienst noch andere Ungereimtheiten aufgefallen. Die Rechtschreibung im Briefkopf etwa und eine eigenartige Mailadresse, fügt er an.

«Aufgrund des kantonalen Berichts bin ich überzeugt, dass es sich um gefälschte Dokumente handelt.» Auch die Erklärung des Irakers, wie der Führerausweis nach Europa gelangt sei, erscheint dem Gerichtspräsidenten nicht plausibel. Weitere Beweisanträge lehnt er deshalb ab.

Der Beschuldigte wird mit einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 20 Franken bestraft. Ausserdem muss er eine Verbindungsbusse von 300 Franken zahlen und für die reduzierten Verfahrenskosten von 1400 Franken aufkommen. «Wenn es tatsächlich so ist, dass Sie bereits eine Fahrprüfung absolviert haben, rate ich ihnen, den Führerausweis in der Schweiz zu machen», sagt Zuber. (Berner Zeitung)