GLP gründet weiteren Ableger

Ob die Grünliberalen an den Kirchberger Gemeindewahlen 2020 teilnehmen werden, das sei noch offen. Aber einen ersten Schritt hin zu einer Kandidatur hat die junge Partei genommen. Wie sie mitteilt, hat sie hier die dritte Ortsvertretung ins Leben gerufen.

Aktuell ist die GLP Emmental in Langnau und in Burgdorf mit Ortssektionen und in Utzenstorf und in Wynigen mit Ortsvertretungen aktiv. Kirchberg ist für die Grünliberalen ein fruchtbares Gebiet, hat sie doch bei kantonalen und eidgenössischen Wahlen relativ hohe Wähleranteile erreicht – zuletzt 7,5 Prozent bei den Grossratswahlen im April.

Mit dem 20-jährigen Alessandro Di Stefano hat die Partei vor Ort nun auch ein Gesicht. Der Kirchberger VWL-Student wird die eine Ortsvertretung aufbauen. Die Gründung der Ortsvertretung ist vom Vorstand der GLP Emmental einstimmig beschlossen worden.

Für eine kontinuierliche Mitarbeit in der Gemeindepolitik müsse die personelle Basis der neuen Partei verbreitert werden, ist sich die GLP bewusst. «Generell wird Wert auf ein kritisch-konstruktives Politisieren gelegt.» (cd)