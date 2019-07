Für die Umfahrung Oberburg wird es eng

Klar ist: 418 Millionen Franken will der Kanton Bern in das Verkehrsprojekt «Emmentalwärts» investieren. Mit Bahnunterführungen, Lichtsignalanlagen und Busspuren soll der Verkehr durch die Stadt Burgdorf verflüssigt werden. Die von der täglichen Blechlawine am stärksten tangierte Gemeinde Oberburg würde mit einem 1,1 Kilometer langen Tunnel umfahren. Und in Hasle soll eine 850 Meter lange Strasse entlang der Bahnlinie zusammen mit einer Bahnunterführung für eine Beruhigung der Gemeinde sorgen.