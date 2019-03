Früherer EVP-Grossrat Josef Jenni will für BDP in den Nationalrat

Der Emmentaler Solar-Unternehmer Josef Jenni will für die BDP in den Nationalrat. Dafür hat sich der ehemalige EVP-Grossrat zu einem Parteiwechsel entschieden, teilte die BDP Kanton Bern am Mittwoch mit.

Jenni sass von 2006 bis 2012 für die EVP im Grossen Rat. Der 65-Jährige gilt als Solarpionier der ersten Stunde und führt in Oberburg ein Energietechnik-Unternehmen. Bei einer Wahl in den Nationalrat wolle sich Jenni insbesondere im Umweltbereich engagieren, wo «dringendster Handlungsbedarf» bestehe.