Freude über 400 neue Arbeitsplätze, Sorgen wegen des Verkehrs 

Gross. Grösser. Am grössten. Diese Stichworte fallen an diesem Abend in der Mehrzweckhalle Utzenstorf immer wieder. Das beginnt schon am Anfang. 450 Stühle stehen in der Halle bereit, doch sie reichen angesichts des grossen Besucheraufmarsches nicht aus. Helfer schaffen weitere Sitzgelegenheiten herbei.