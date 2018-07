Frau stirbt bei Frontalkollision

Auf der Umfahrungsstrasse in Signau wurde am Samstag eine Frau bei einem Unfall tödlich verletzt. Quelle: Google Streetview

Am Samstag hat sich auf der Umfahrungsstrasse in Signau gegen 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Auto von Signau herkommend auf der Umfahrungsstrasse aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem in Richtung Signau fahrenden Auto. Dieses geriet von der Strasse ab und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Autos wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Der Lenker des anderen Autos und ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Sie wurden mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die verstorbene Frau ist formell noch nicht identifiziert, es bestehen indes konkrete Hinweise auf ihre Identität.

Während den Unfallarbeiten musste die Umfahrungsstrasse in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Region Langnau eingerichtet. Im Einsatz standen vier Ambulanzen, ein Helikopter der Rega, die Berufsfeuerwehr Bern sowie das Care Team des Kantons Bern.