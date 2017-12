Fragen zu Schwaars Vermächtnis

Der Hintereingang der Oberfeldturnhalle führt zu einer Schatzkammer. Sie befindet sich im ersten Stock hinter einer Türe mit der Aufschrift: Gemeindesäli. Schränke, Kisten, Pakete, Bücher, Kartons stehen etwas wahllos in dem kleinen Raum herum.

Flyer von vergangenen Ausstellungen zieren die Wände, bekannte Namen wie Hans Kohler, Eugen Jordi oder Emil Zbinden sind da zu lesen. An den Regalen kleben pinkfarbene Zettel, auf denen Hungerbühler, Gygax oder Lüthi geschrieben steht. Unzählige Gemälde sind in den Regalen aufgereiht. In den Schubladen liegen ungerahmte Zeichnungen und Bilder. Paul Senn, Heinrich Würgler, Clara Mattli.

Ja, es ist ein Schatz, und zwar ­jener von Hans Ulrich Schwaar. Dem Mann, der als Pädagoge und Schriftsteller, als Nordlandreisender, Sportler, als Langnauer Ehrenbürger, als Gründer der Weiterbildungsklasse und eben auch als Kunstsammler seine Spuren in Langnau und im ganzen Emmental hinterlassen hat. Anfang 2014 ist Schwaar in seiner Wahlheimat Lappland gestorben. Seither hat sich die von ihm 1984 ins Leben gerufene Stiftung um seine Hinterlassenschaft ge­kümmert.

Keine Nachfolger

Neben dem Verkauf seiner Bücher ist es vor allem die umfangreiche Kunstsammlung, die die Stiftung umtreibt. Rund 2500 Werke sind es insgesamt, die er während seines langen Lebens gesammelt hat. Alle diese Preziosen sind heute in Depots in Herzogenbuchsee, Biel, Payerne und eben in Langnau eingelagert.

«Ganz ehrlich, ich weiss nicht, ob jemand genau weiss, was sich hier und in den anderen Depots so alles verbirgt», sagt Ruth Wullschleger. Sie ist die Vizepräsidentin der Hans-Ulrich-Schwaar-Stiftung und kümmert sich um das Depot im Oberfeld. Doch Ruth Wullschleger hat schlechte Nachrichten. Erstens muss das Depot im Oberfeld wegen des geplanten Umbaus der Turnhalle in eine moderne Sporthalle bis Ende Januar geräumt werden.

Zweitens wird es die Stiftung spätestens ab 2019 nicht mehr geben. Das hat der Stiftungsrat vor einigen Wochen so entschieden. «Viele, die Hans Ulrich Schwaar noch gekannt haben, waren in der Stiftung», sagt Wullschleger. Die seien inzwischen auch alt geworden und hätten sich zurückgezogen. Andere hätten aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr die Zeit gefunden, sich für die Stiftung einzusetzen.

Laut Wullschleger haben in den letzten Jahren acht Mitglieder demissioniert. Heute hat sie noch deren sechs, gerade genug, um noch beschlussfähig zu sein. Von denen hätten wiederum einige bereits ihren baldigen Austritt angekündigt. «Deshalb haben wir uns entschieden, sie aufzulösen», sagt die Vizepräsidentin. «Es gibt halt auch keine Nachfolger.»

Ein Werkkatalog

Und jetzt eben noch dieser «Räumungsbefehl», wie sie es ausdrückt. Bis jetzt gebe es noch keine definitive Lösung, wo die Bilder künftig gelagert werden könnten. «Wir sind aber in engem Kontakt mit der Gemeinde», sagt sie. Diese hat der Stiftung das Depot im Oberfeld gratis zur Verfügung gestellt. Und auch im Heimatmuseum Chüechlihuus gibt es einen Raum, wo die Schwaar-Sammlung regelmässig kostenfrei ausgestellt werden kann. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei gut, deshalb sei sie ­zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden könne.

Hat Spuren hinterlassen: Hans Ulrich Schwaar. Bild: zvg

Hört man Ruth Wullschleger zu, wird aber schnell klar, dass es hier eben um mehr geht als nur um die Suche nach einem nächsten Depot. Es geht um die Frage, wie Schwaars Vermächtnis grundsätzlich gehandhabt werden soll. Wie wichtig ist er für die Region? Wie bedeutend ist seine Sammlung? Wer wird ihm wie gedenken? Wer wird sich an ihn erinnern? Konkrete Antworten gibt es heute keine. Ideen aber schon.

Ruth Wullschleger etwa kann sich gut eine Schwaar-Gedenkstätte in Gohl vorstellen, dort, wo er jahrelang Lehrer war. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum Hasenlehn in Trubschachen oder weiterhin mit der Gemeinde Langnau wäre möglich. «Gut wäre, wenn die Sammlung im Emmental bliebe», sagt sie.

Nicht ganz alle ehemaligen Stiftungsräte haben die Stiftung alters- oder berufsbedingt verlassen. Reto Mettler ist Grafiker aus Langnau und gehört der Kulturkommission der Gemeinde an. Er war als einziger Gemeindevertreter bis Ende letztes Jahr auch Teil des Stiftungsrats – und dies 12 Jahre lang. Ausgetreten ist er «wegen unterschiedlichen Ansichten über die Zukunft», wie er sagt. «Es gibt seit Jahren keine Vision dafür, was mit der Sammlung passieren soll, zumindest keine realistische», erklärt er.

Eine Weile habe man sogar die Idee gehabt, ein Museum zu eröffnen. Schwaar habe klar vieles geleistet, aber ein Museum für ihn einzurichten, sei dann doch etwas übertrieben. Ein Simon Gfeller oder Gotthelf sei er dann doch nicht gerade gewesen. Für Mettler ist klar, dass es als Erstes vor allem eines braucht: einen Werkkatalog. Es gehe doch darum, erst mal Ordnung in den Nachlass zu bringen. Erst dann könnten wieder ordentlich kuratierte Ausstellungen aufgezogen werden.

Wie so ein Katalog finanziert werden könnte, darauf hat Mettler keine Antwort. Er ist aber gerade deshalb auch ein wenig froh, kommt es nun zur Auflösung der Stiftung. «Das gibt neuen Wind in die Sache», so kämen vielleicht gute Ideen und Visionen zustande. In einer Sache sind sich Mettler und Wullschleger einig: Die Sammlung gehört ins Emmental. (Berner Zeitung)