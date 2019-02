Hohe Flammen schlugen am frühen Freitagabend aus dem Dachstock eines Einfamilienhauses in Zollbrück. Der Brand wurde den Einsatzkräften um 16.45 gemeldet.

Als diese vor Ort eintrafen, waren Rauch und Flammen auf einer Gebäudeseite sichtbar. Kurze Zeit später stand dann das Haus in Vollbrand. Den rund 50 ausgerückten Angehörigen der Feuerwehren Region Langnau und Eggiwil gelang es, den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten in den Abendstunden noch an.