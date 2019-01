Doch die neue Überbauungsordnung löste beim Kanton kein positives Echo aus. Also ging der Gemeinderat noch einmal grundsätzlich über die Bücher, zusammen mit einer Planergemeinschaft, bestehend aus der Ruefer Ingenieure AG in Langnau und der Georegio AG in Burgdorf.

Nicht mehr separat

Neu möchte der Gemeinderat die Bauvorschriften auf der Moosegg nicht mehr in einer separaten Überbauungsordnung regeln, sondern er möchte, dass auf möglichst vielen Flächen das Gleiche gilt wie im Baureglement der übrigen Gemeinde.

«Müssten sie abgerissen werden, könnten sie im gleichen Umfang wie heute wiederaufgebaut werden.»Jürg Sterchi, Gemeindeschreiber

Doch es gibt zwei «sensible Bereiche», die «speziellen Nutzungszonen mit individuell abgestimmten Vorschriften» zugewiesen werden sollen. Zum einen ist dies eine Hotelzone, die beschreibt, was für das Hotel Moosegg und das Gasthaus Waldhäusern gilt. «Müssten sie abgerissen werden, könnten sie im gleichen Umfang wie heute wiederaufgebaut werden», fasst Gemeindeschreiber Jürg Sterchi die definierten Regeln zusammen. Zum anderen soll neu eine Wohnzone Moosegg ins Baureglement aufgenommen werden. Ihr Zweck ist es, die bestehende Wohn- und Ferienhaussiedlung zu erhalten, zu erneuern und zu ergänzen.

Höhere Gebäude

Ein konkretes Baugesuch liege zwar keines vor, aber Sterchi berichtet von einem Landbesitzer, der auf einer der wenigen noch freien Baulandparzellen ein Wohnhaus erstellen möchte. Für talseitig an den Hang gebaute Häuser möchten die Planer eine Gebäudehöhe zulassen, die über das in der Grundordnung festgelegte Mass hinausgeht. Ab einer Neigung von 20 Prozent dürfte das Haus einen, ab 35 Prozent zwei Meter höher werden. Umstritten war dieser Punkt an der Informationsversammlung nicht, an der laut Sterchi 30 Personen teilgenommen haben.

Auch für Wohnhäuser

Kritisiert wurde aber, dass der Gemeinderat auch Flachdächer zulassen will. Im Bericht zur Planung steht noch, dass solche bei An- und Kleinbauten erlaubt wären. An der Versammlung aber wurde bekannt, dass dies auch für Wohnhäuser gestattet werden soll. Das erklärt Sterchi damit, dass der Bericht im November verfasst worden sei, Anfang Dezember aber Gespräche mit Betroffenen ein Bedürfnis nach Flachdächern aufgezeigt hätten.

Solche seien im übrigen Gemeindegebiet auch erlaubt, schiebt der Gemeindeschreiber nach und sagt: «Gemäss dem Heimatschutz sollte das auch dort oben möglich sein.» Die kantonale Kommission für Orts- und Landschaftspflege habe sich aber im ersten Revisionsversuch gegen Flachdächer ausgesprochen.