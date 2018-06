Findet sich kein Pächter, springt der Besitzer ein

Die Steingrube feiert Wiedereröffnung

Heute wird der Betrieb im Restaurant Steingrube in Oberburg wiederaufgenommen. Um 10.30 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt.



Nachdem die frühere Wirtin Therese Krebs das Restaurant im Juni 2017 altershalber aufgegeben hatte, setzte sich ein lokales Initiativkomitee für die Rettung jener Beiz ein, in der sich unter anderen die Vereine treffen.



Innert kurzer Zeit bekam das Vorhaben viel Zuspruch. Heute gehört die Dorfbeiz 438 Aktionären. Wirten wird fortan Daniel Rüegsegger, der zuvor den Gasthof Rosegg in Schangnau geführt hat.