Feuer bricht in Restaurant aus

In einem Restaurant an der Schmiedgasse in Burgdorf ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, teilte die Kantonspolizei am Montag mit.

Eine Person, die mutmasslich Rauch eingeatmet hat, wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Sie konnte das Spital bereits wieder verlassen. Andere Personen, die sich im Gebäude befanden, wurden vorsorglich evakuiert.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.